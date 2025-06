tech

Le compte Pro intégré à incwo pour centraliser la gestion financière des TPE

« Aujourd’hui, les dirigeants de TPE utilisent entre 3 et 5 outils différents pour gérer leur activité » indique Guillaume Besse CEO d’incwo « notamment des outils numériques pour le suivi : Client, facturation, comptabilité, RH, Achats et un accès bancaire en ligne. Cette fragmentation nuit à l’efficacité et génère des pertes de temps, des erreurs de saisie et une visibilité partielle sur la situation financière de l’entreprise. »

Avec l’intégration de Qonto, incwo franchit une nouvelle étape dans sa mission : offrir aux petites entreprises une plateforme de gestion centralisée, simple à utiliser et connectée à leur quotidien. Grâce à cette avancée, incwo propose désormais une solution tout-en-un qui rassemble gestion commerciale, facturation, et désormais Compte Pro.



Une union incwo x Qonto pour simplifier le quotidien bancaire des TPE

Avec l’intégration complète de Qonto Embed dans incwo, les indépendants et petites entreprises bénéficient d’un compte Pro directement intégré à leur outil de gestion.

Alexandre Prot, CEO et co-fondateur de Qonto se félicite de ce partenariat : “Notre ambition est de simplifier le quotidien des indépendants, TPE et PME, en leur fournissant des outils toujours plus connectés, fluides et performants. Grâce à ce partenariat, incwo intègre le compte pro Qonto et ses fonctionnalités de paiement, directement depuis son interface”

Tous les flux financiers sont synchronisés avec les modules incwo pour une gestion simple, fluide et sans ressaisie.

Le compte pro Qonto via incwo est une suite complète d’outils pour mieux gérer sa trésorerie, accessible depuis l’interface incwo, sans basculer entre plusieurs plateformes :

Cartes Mastercard physiques et virtuelles configurable pour les équipes

IBAN français dès l’ouverture du Compte Pro

Virements SEPA instantanés avec validation mobile sécurisée

Solutions de financement intégrées (paiement en plusieurs fois, affacturage)

Un Compte Pro activable en quelques clics depuis incwo

L’ouverture d’un Compte Pro Qonto, ou la connexion à un compte existant, se fait en quelques minutes depuis incwo. Les utilisateurs accèdent immédiatement à de nouvelles fonctionnalités de paiement :

Solde et opérations bancaires visibles en temps réel depuis incwo

Gestion de cartes bancaires et IBAN directement sur incwo

Paiement jusqu’à 400 factures des achats fournisseurs depuis incwo

Récupération des justificatifs d’achats et reçus dans incwo

À propos de incwo

incwo est un CRM / ERP dédié aux TPE/PME et réseaux de franchise. Edité par entreprise-facile SAS depuis 2007, incwo centralise les fonctions clés de gestion (ventes, achats, facturation, trésorerie, stocks, production, caisse et RH) dans un outil simple, personnalisable et accessible. Via le Cloud, la société propose sa solution logicielle répondant aux besoins de gestion, de mobilité et de collaboration des entreprises. La division « incwo Services » accompagne les grands comptes dans des projets informatiques sur-mesure.

À propos de Qonto Embed

Qonto Embed est la solution de services financiers intégrés développée par Qonto. Elle permet aux partenaires de proposer à leurs utilisateurs, depuis leur propre interface, des services de gestion financière complets : création d’entreprise, ouverture de compte, paiements automatisés, gestion des dépenses…

Fondée sur l’expertise de Qonto, leader européen de la gestion financière des entreprises, cette solution s’intègre simplement via API, sans charge opérationnelle. Les partenaires bénéficient de la conformité réglementaire de Qonto, d’un support client de qualité, et d’un modèle de partage de revenus. Lancée en 2024, Qonto Embed permet à toute plateforme souhaitant enrichir son offre d’intégrer des services bancaires professionnels, tout en gardant la main sur l’expérience utilisateur.



