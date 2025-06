tech





Une solution unique sur le marché



À la croisée de l’innovation technologique et de la performance terrain, la tour RDTa se distingue par son autonomie totale, sa conception modulaire, et sa capacité à protéger efficacement tous types de périmètres, même les plus isolés. Avec une portée de 100 mètres (50 m dans chaque direction) et une connectivité avec plus de 100 dispositifs de sécurité, elle crée un écosystème de protection intelligent, interconnecté et évolutif.





Une réponse concrète aux besoins actuels



Qu’il s’agisse de protéger des biens vacants, de prévenir les intrusions sur un chantier, ou encore de surveiller des équipements stockés en extérieur, la tour de vidésurveillance RDTa s’impose comme la solution tout-en-un :

Installation rapide par un seul opérateur

Aucune logistique lourde requise

Fonctionnement autonome grâce à l’énergie solaire et aux batteries intégrées

Contrôle à distance via application mobile ou montre connectée

Réduction des coûts et de l’empreinte carbone



Sécurité renforcée, simplicité déconcertante



Dotée de caméras intelligentes avec analyse IA, d’un système de dissuasion sonore et visuelle, et de fonctionnalités anti-sabotage, la tour RDTa garantit un haut niveau de sécurité tout en offrant aux utilisateurs un contrôle total et instantané.



"Avec la tour RDTa, nous avons voulu proposer une solution fiable, évolutive et durable, capable de s’adapter aux contraintes les plus complexes, tout en étant simple à installer et à piloter", déclare Emeline SEVERIN, Responsable marketing groupe. "C’est un pas décisif vers la sécurisation intelligente".





Une solution pensée pour tous les secteurs



La tour RDTa s’adresse à une grande diversité de clients et de configurations : collectivités, entreprises du BTP, gestionnaires de biens vacants, exploitants agricoles, zones d’activités, etc. Elle s’adapte parfaitement aux besoins ponctuels ou prolongés de surveillance, même quand les conditions d’accès sont difficiles.



À propos de VPS



Le groupe VPS est le premier spécialiste européen de la sécurité temporaire. Le groupe n'a cessé de se renforcer et protège aujourd'hui des biens dans tous les secteurs : immobilier résidentiel et d’entreprise, santé, public, construction, énergie, retail…



Le groupe VPS a mis au point une proposition de sécurité entièrement intégrée qui a soutenu sa croissance et son entrée dans de nouveaux secteurs, Enfin, une approche mixte de la sécurité temporaire aura permis de devenir le seul fournisseur de sécurité temporaire dont les clients ont besoin.



Aujourd'hui, le groupe VPS, fort de ses 1300 collaborateurs, opère sur des marchés européens fragmentés, où l'opportunité de répondre aux besoins de sécurité temporaire dépasse les 5 milliards d’euros. Le groupe occupe une position de leader en Angleterre et en France, les marchés de solutions de sécurité les plus matures, avec une forte présence en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Italie.



En France, VPS (dont le siège social est basé à Paris) sécurise plus de 40 000 sites, rassemble plus de 400 collaborateurs et anticipe un chiffre d’affaires consolidé de 95 M€. VPS est représenté par 5 filiales : VPSitex, Prodomo, VPS Résidents Temporaires, Durus Sécurité et récemment Iris Télésurveillance.



Plus d'informations : www.vpsgroup.com