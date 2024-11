shopping





(Fiche "Le Lingot")



Luxe et placement

Le Lingot pèse 10 grammes d'or 18 carats (750/1000) et est disponible au prix de 1 490 €. Bien plus qu'un bijou exclusif, cette pièce est pensée comme un investissement durable.

Depuis la création d’Edenly, il y a 15 ans, le prix de l'or a augmenté de plus de 300%, positionnant ainsi les pièces d’Edenly, expert en or, comme des créations patrimoniales. Le Lingot incarne ainsi un équilibre entre artisanat de luxe et valeur pérenne. Une alliance que l’équipe de création d’Edenly a souhaité exprimer à travers ce bijou intemporel.





Un engagement éthique et durable

Dans une démarche engagée pour un avenir responsable, Edenly utilise exclusivement de l'or 100% recyclé pour Le Lingot. Par son caractère éternellement recyclable, chaque achat soutient les principes de l'économie circulaire. Le Lingot est fabriqué en France, dans l’atelier Edenly de Biarritz, puis numéroté, gravé, certifié et filmé pour l’authentification.

À propos d’Edenly

Créée en 2009 à Genève, Edenly a pour mission d’offrir le meilleur de la joaillerie à des prix accessibles. Aujourd'hui, ce sont plus de 50 000 clients satisfaits par an, grâce à une recherche constante d’excellence sur des pièces en or 750/- et 375/- aussi bien bagues de fiancailles, alliances ou autres bijoux or. La Maison Edenly garantit une qualité certifiée, des prix compétitifs, une gamme étendue de créations et des engagements éthiques.

Les pièces Edenly sont vendues sur le site internet edenly.com, disponible en 8 langues, ainsi que dans sa boutique parisienne, à côté de la place Vendôme.



Plus d'informations : www.edenly.com