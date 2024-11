shopping





Luxe en investering

Le Lingot weegt 10 gram 18-karaats goud (750/1000) en is verkrijgbaar voor een prijs van €1.490. Veel meer dan een exclusief juweel is dit ontwerp bedoeld als een duurzame investering.



Sinds de oprichting van Edenly, 15 jaar geleden, is de goudprijs met meer dan 300% gestegen, waarmee Edenly’s expertise in goud zich positioneert als een garantie voor erfgoedcreaties. Le Lingot vertegenwoordigt een perfect evenwicht tussen luxe vakmanschap en blijvende waarde. Dit tijdloze stuk weerspiegelt de visie van het Edenly-ontwerpteam op blijvende kunstvaardigheid.



Een ethische en duurzame inzet

Als onderdeel van haar toewijding aan een verantwoorde toekomst gebruikt Edenly uitsluitend 100% gerecycled goud voor Le Lingot. Dankzij de oneindig recyclebare aard ondersteunt elke aankoop de principes van de circulaire economie. Le Lingot wordt gemaakt in Frankrijk, in Edenly’s atelier in Biarritz, en wordt individueel genummerd, gegraveerd, gecertificeerd en gefilmd voor authenticatie.

Over Edenly

Edenly, opgericht in 2009 in Genève, heeft als missie om het beste van de juwelenkunst aan te bieden tegen toegankelijke prijzen. Vandaag de dag genieten meer dan 50.000 tevreden klanten per jaar van Edenly’s voortdurende streven naar uitmuntendheid in creaties van 750/- en 375/- goud, waaronder verlovingsringen, trouwringen en andere gouden sieraden. Edenly garandeert gecertificeerde kwaliteit, concurrerende prijzen, een breed scala aan ontwerpen en ethische betrokkenheid.



De Edenly-juwelen zijn verkrijgbaar via de website edenly.com, toegankelijk in 8 talen, evenals in de boetiek in Parijs, nabij Place Vendôme.



Meer inforatie: www.edenly.com





Handige links