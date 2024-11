shopping

Lusso e investimento

Le Lingot pesa 10 grammi di oro 18 carati (750/1000) ed è disponibile al prezzo di 1.490 €. Molto più di un gioiello esclusivo, questa creazione è concepita come un investimento sostenibile.



Dalla fondazione di Edenly, 15 anni fa, il prezzo dell’oro è aumentato di oltre il 300%, posizionando l’expertise di Edenly nell’oro come una garanzia di creazioni patrimoniali. Le Lingot rappresenta un perfetto equilibrio tra artigianato di lusso e valore duraturo. Questo gioiello senza tempo esprime la visione dell’equipe di design di Edenly di un’artigianalità eterna.



Un impegno etico e sostenibile

Nell’ambito del suo impegno per un futuro responsabile, Edenly utilizza esclusivamente oro 100% riciclato per Le Lingot. Grazie alla sua natura infinitamente riciclabile, ogni acquisto sostiene i principi dell’economia circolare. Le Lingot è realizzato in Francia, nell’atelier Edenly di Biarritz, ed è numerato, inciso, certificato e filmato per l’autenticazione.

A proposito di Edenly



Fondata nel 2009 a Ginevra, l’obiettivo di Edenly è offrire il meglio della gioielleria a prezzi accessibili. Oggi, oltre 50.000 clienti soddisfatti all’anno apprezzano l’impegno costante di Edenly nell’eccellenza, con creazioni in oro 750/- e 375/-, tra cui anelli di fidanzamento, fedi nuziali e altri gioielli in oro. Edenly garantisce qualità certificata, prezzi competitivi, un’ampia gamma di creazioni e un forte impegno etico.



I gioielli Edenly sono disponibili sul sito edenly.com, disponibile in 8 lingue, oltre che nella boutique parigina vicino a Place Vendôme.

Per ulteriori informazioni: www.edenly.com





