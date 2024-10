shopping



Une bouteille isotherme nomade et anti-fuite



Grâce à la bouteille isotherme b.box, garder les enfants hydratés toute la journée est plus facile que jamais. Son design en acier inoxydable à triple isolation maintient les boissons à la température idéale, que ce soit de l’eau fraîche l’été ou un chocolat chaud en hiver. Elle garde les boissons fraîches pendant 8 heures et chaudes pendant 6 heures, offrant une hydratation pratique et fiable, quel que soit le temps ou l’activité.

Pensée pour les enfants, la bouteille isotherme b.box est équipée d’un couvercle à bouton-poussoir pour un accès facile aux boissons et d’un embout en silicone incliné qui permet de boire sans renverser. Dotée d'un design innovant, durable et anti-fuite, avec sa poignée intégrée, elle est facile à transporter, que ce soit à l’école, à un entraînement sportif ou lors d’une sortie en famille.



Un pot alimentaire compact et polyvalent

Le pot alimentaire isotherme b.box est conçu pour maintenir les repas à la température idéale pendant des heures, offrant une solution pratique pour tous. Avec une capacité de 335 ml, il est parfait pour les déjeuners chez la nounou et les sorties en famille.



Grâce à son isolation triple couche, il garde les aliments frais jusqu'à 7 heures et chauds jusqu'à 5 heures. Il dispose, par ailleurs, de poignées amovibles et d’un pare-chocs de protection pour s’adapter à la croissance de l'enfant, offrant ainsi une grande polyvalence.



En plus d’être pratique, le pot alimentaire isotherme b.box privilégie la sécurité et la facilité d’utilisation. Avec des poignées faciles à saisir et une anse, il permet aux enfants de l’ouvrir en toute autonomie. La cuillère-fourchette (appelée spork) incluse se range discrètement dans le pare-chocs intégré, garantissant que tout soit prêt pour l’heure du repas. Compatible avec le lave-vaisselle et le stérilisateur, il est également sans BPA, phtalates et PVC, pour un usage sûr à chaque repas.

