À l'approche des fêtes de fin d'année, une étude réalisée par Blackcatcard et YouGov met en lumière ce que les Français souhaitent recevoir pour Noël. L'enquête, menée dans 11 pays européens, révèle les cadeaux les plus et les moins désirés sous le sapin cette année.





Voyages, livres et manifestations culturelles plébiscités

À la question "Quel genre de cadeaux souhaitez-vous recevoir pour Noël ?", près d'une personne sur trois cite les voyages. Un cadeau très populaire en Europe, puisque la moitié des personnes interrogées en Grèce, au Portugal, en Lettonie et en Lituanie le placent également en première position.



Plus d'un répondant sur trois porte son choix sur les voyages organisés en Estonie, à Malte, en Espagne et en Italie. Par ailleurs, en France, les livres occupent la deuxième place avec 27 %.



Les billets d'entrée pour des manifestations culturelles (concerts, festivals,...) sont également très prisés dans la plupart des pays européens : 43 % des Lituaniens et des Lettons, 37 % des Estoniens, 27 % des Espagnols, 25 % des Français, 24 % des Allemands et des Portugais, 23 % des Polonais souhaitent l'obtenir pour Noël. En revanche, ils ne figurent même pas dans le top 5 des souhaits à Malte, en Italie et en Grèce.





Jouets et articles de gaming à la traîne

En ce qui concerne les cadeaux les moins appréciés, la plupart des personnes interrogées dans presque tous les pays ont cité les articles de gaming : de 30 % en Allemagne à 46 % en Lettonie. Les Français sont d'accord : 36 % des personnes interrogées ne souhaitent pas en recevoir pour Noël. En deuxième position, on retrouve les cours d'éducation pour la France et les jouets dans la plupart des autres pays.





Calendrier et budgets des achats de Noël en France



Blackcatcard a présenté précédemment des données sur les délais et les dépenses liés aux achats de Noël. Les consommateurs français se distinguent en Europe par l'habitude de finaliser leurs achats de Noël bien à l'avance. Selon l'enquête, 55 % des acheteurs français prévoient d'avoir acheté tous leurs cadeaux à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre. La France est ainsi l'un des pays où les achats de Noël sont les plus précoces, loin devant des pays comme l'Allemagne et le Portugal, où les achats sont généralement plus étalés sur le mois de décembre.

Cette tendance à l'anticipation, qui reflète une volonté de de mieux planifier afin d’ éviter la ruée vers les fêtes de fin d'année, contraste avec des pays comme la Lettonie, où les achats de dernière minute dominent, de nombreux consommateurs finalisant leurs achats quelques jours seulement avant Noël.





La palme de la générosité pour la France



En matière de dépenses de Noël, les Français sont parmi les plus généreux d'Europe. En moyenne, les consommateurs français prévoient de dépenser 330 euros pour la période, ce qui les place, avec Malte (331 euros), en tête des pays ayant les budgets les plus élevés. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne européenne et reflète une tradition qui privilégie les cadeaux attentionnés et souvent luxueux.

Ainsi, un Français sur trois prévoit de consacrer entre 100 et 249 euros à ses cadeaux de Noël, tandis que 25 % des consommateurs ont l'intention de dépenser entre 250 et 499 euros et que 16 % des consommateurs français interrogés prévoient de dépenser plus de 500 à 1 000 euros.

A l'inverse, des pays comme la Lettonie et la Grèce prévoient de maintenir leur budget en dessous de 200 euros, avec des tendances de dépenses plus modestes. Des pays comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne affichent quant à eux des dépenses moyennes prévues comprises entre 200 et 300 euros.



La France s’impose donc comme leader à la fois en matière de planification et de dépenses lorsqu’il s’agit de cadeaux de Noël.



Méthodologie de l'enquête : Enquête menée par Blackcatcard en collaboration avec YouGov. L'enquête a été menée en ligne, sur un échantillon d'environ 500 répondants par pays, pour un total de plus de 5 500 participants à travers l'Estonie, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal et l'Espagne. L'échantillon était représentatif de la population adulte de chaque pays en termes d'âge, de sexe et de région et comprenait des réponses de personnes fêtant Noël.

