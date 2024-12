tech







Un gain de temps et une analyse approfondie



Analyser des centaines, voire des milliers de réponses à un questionnaire peut s’avérer fastidieux et chronophage. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Drag'n Survey automatise le processus en exploitant une IA avancée pour :

Identifier les tendances principales et les insights majeurs

Résumer les réponses ouvertes en un contenu précis et pertinent

Générer des rapports synthétiques adaptés à la prise de décision

En quelques clics, les entreprises, institutions et associations peuvent désormais accéder à une vision claire des résultats de leurs enquêtes, leur permettant de se concentrer sur l’action plutôt que sur l’analyse manuelle.





Une innovation au service des utilisateurs



Cette fonctionnalité est entièrement intégrée à la plateforme Drag'n Survey. Les utilisateurs ont simplement à activer l’option de synthèse automatique lors de l’analyse des résultats. L’intelligence artificielle, configurée pour respecter les normes éthiques et les réglementations en vigueur, s’assure que les données restent sécurisées et confidentielles.

À propos de Drag'n Survey



Depuis sa création, Drag'n Survey s'est imposé comme un acteur majeur dans le domaine des solutions de questionnaires en ligne, comptant aujourd'hui plus de 400 000 utilisateurs actifs. Avec plus de 28 millions de répondants enregistrés en 2023, la plateforme démontre sa capacité à gérer des volumes importants de données tout en maintenant une qualité de service optimale.



Forte de son expertise en solutions numériques, la plateforme propose des outils intuitifs et puissants pour concevoir des questionnaires, collecter des réponses et exploiter pleinement les données. Présente dans 15 pays, l'entreprise poursuit son expansion internationale tout en continuant d'innover pour répondre aux besoins croissants de ses utilisateurs.



Plus d'informations : www.dragnsurvey.com





Disponibilité de la synthèse automatique des résultats : La synthèse automatique est dès aujourd’hui disponible pour tous les utilisateurs de Drag'n Survey ayant souscrit à l’option avancée d’analyse des résultats.