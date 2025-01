tech







Une solution unique sur le marché

Compatibilité universelle : Examino gère à la fois les évaluations numériques, manuscrites et graphiques.

Technologie avancée : Les copies sont identifiées et corrigées automatiquement, avec une capacité à traiter un volume important de copies en une seule session.

Barème ajustable : Les enseignants peuvent facilement personnaliser les barèmes de correction pour s'adapter à leurs exigences pédagogiques.

Statistiques personnalisées : Analyse des compétences pour un suivi pédagogique optimisé.

Avec plus de 11.000 copies corrigées et 1.000 utilisateurs actifs dans plus de 20 académies, Examino a déjà conquis de nombreux enseignants. La plateforme propose trois offres : une version gratuite, une formule Standard à 5,90 € / mois et une offre Plus à 14,90 € / mois.



Disponible pour tous les enseignants depuis novembre 2024, Examino prévoit d'enrichir continuellement sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités basées sur les retours des utilisateurs.





Une ambition internationale



L'objectif d'Examino est de devenir une référence incontournable du secteur de l'EdTech en France et à l'international. La startup prévoit d’atteindre 30 000 utilisateurs d’ici trois ans, générant un revenu annuel récurrent estimé à 1,7 million d’euros. Forte de son succès dans les pays francophones, Examino prévoit, à terme, de développer son offre en direction des marchés européens majeurs, notamment l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, ainsi que vers les pays anglophones.



En parallèle, Examino est en discussion avec plusieurs institutions éducatives et centres de correction afin de proposer sa solution au plus grand nombre. Cette démarche vise à faciliter l’adoption de l’outil dans des environnements structurés et à amplifier son impact sur le système éducatif.



Un projet porté par l'agence OOEO



Examino est une startup lancée en 2024 par Dorian Colin et Dimitri Nicolas, cofondateurs de l'agence web OOEO, qui collabore depuis 2018 avec des personnalités comme Squeezie, ainsi que pour de grandes entreprises telles que Swile, Alan et Aircall.



Plus d'informations : examino.fr