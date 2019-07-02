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Le réseau public de recharge français poursuit son expansion rapide avec 192 008 points de recharge ouverts au public à la fin du mois de mars 2026. Pourtant, le succès de la transition ne se joue plus uniquement dans le déploiement de « bornes physiques ». En effet, selon l’observatoire 2024 Avere-France/AFIREV (données officielles disponibles les plus récentes), le taux de sessions de recharge réussies n'était que de 85,5 % en 2023. Un écart de performance qui souligne un enjeu critique : la qualité opérationnelle de la plateforme de gestion et supervision des infrastructures.





L'urgence opérationnelle face à la pression réglementaire



Avec environ 1,7 million de véhicules 100 % électriques en circulation en France, la pression sur les infrastructures privées et publiques s’intensifie. Dès cette année, les entreprises françaises gérant plus de 100 véhicules doivent respecter un quota de 20 % de véhicules à faibles émissions (VFE), un seuil qui grimpera à 40 % en 2027 et 70 % en 2030. Pour le secteur public, l’exigence est immédiate : 40 % de VFE dès 2026.



L'enjeu n'est plus seulement écologique, il est financier. En 2026, le non-respect de ces quotas expose les entreprises à des amendes de 4 000 € par véhicule manquant (un montant qui passera à 5 000 € en 2027). Dans ce contexte, disposer d'une infrastructure de recharge est indispensable, main insuffisant si elle n'est pas pilotée par un logiciel capable de garantir une expérience sans friction.





KAWAT : l’expérience de l’opérateur au service des réseaux tiers



C’est pour répondre à ce besoin de fiabilité que KAWAT arrive sur le marché français. Née de l’expertise de Zunder, référence de la recharge ultra-rapide en Europe du Sud, la plateforme hérite de dix ans d’expérience réelle. Contrairement aux solutions purement informatiques, KAWAT a été développée « par des opérateurs, pour des opérateurs », et son efficacité est validée par des milliers de sessions quotidiennes réussies, en plus de disposer de toutes les certifications de référence sur le marché (ISO 9001, 14001, 27001 et 45001).

KAWAT simplifie la gestion des réseaux de recharge en intégrant deux piliers essentiels au sein d'une interface unique :

Le CPMS (logiciel de gestion) : surveillance en temps réel, facturation automatisée et optimisation énergétique.

L’eMSP (services de mobilité) : une application premium pour les conducteurs, un support client 24h/24 et 7j/7, et un accès en itinérance à plus de 750 000 bornes via des réseaux tiers.

"La mobilité électrique entre dans une nouvelle phase où il ne suffit plus seulement de déployer des infrastructures. Le grand défi consiste désormais à gérer des réseaux toujours plus complexes, interopérables et orientés vers la meilleure expérience utilisateur possible. Pendant près d’une décennie, nous avons développé notre propre technologie pour répondre à ces défis au sein de notre propre activité, et aujourd’hui nous mettons ce savoir-faire au service d’autres entreprises et institutions à travers KAWAT. Notre objectif est d’aider à accélérer le développement d’une infrastructure de recharge plus efficace et préparée à la croissance que connaîtra le secteur dans les prochaines années", souligne Daniel Pérez, CEO Zunder.

L’un des principaux atouts différenciants de KAWAT réside dans le fait qu’il s’agit d’une technologie déjà validée dans des conditions d’exploitation réelles. La plateforme gère actuellement des milliers de sessions de recharge quotidiennes à travers les plus de 4 000 points de recharge qu’elle opère, connaissant parfaitement les besoins quotidiens des plus de 500 000 utilisateurs de son application, qui ont par ailleurs accès à plus de 750 000 bornes de recharge supplémentaires en Europe via « roaming ».

KAWAT accompagne déjà des acteurs de premier plan en France, à l'image du Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche (Sdem50), ainsi que des clients internationaux comme Zunder ou Moeve. En garantissant la souveraineté et la protection des données de ses clients, KAWAT permet aux propriétaires de réseaux, installateurs et municipalités de transformer une contrainte technique en un modèle économique rentable et interopérable.

À propos de KAWAT



KAWAT est la plateforme de référence pour la gestion de points de recharge pour véhicules électriques, née de l'expérience opérationnelle de Zunder. Développée en Espagne, sa mission est de simplifier la gestion du réseau de recharge d'entreprises et d'administrations publiques, en proposant des outils évolutifs qui permettent d’améliorer le fonctionnement et la rentabilité des infrastructures dans un environnement interopérable et en constante évolution, favorisant le déploiement à grande échelle de l'électromobilité.

Pour plus d'informations, ou pour demander une démonstration, rendez-vous sur à www.kawat.io



