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L'UE retire actuellement leur caractère obligatoire à de nombreuses obligations de durabilité dans le cadre d'initiatives dites omnibus. Cependant, la conformité aux exigences relatives aux matériaux, notamment en ce qui concerne la mise sur le marché des produits et la disponibilité des ressources, reste essentielle pour les entreprises afin de pouvoir s'imposer sur le marché. La plateforme de conformité DataCross tient compte de cette dynamique élevée des exigences réglementaires et crée ainsi une sécurité juridique. Au total, le cadastre réglementaire contient plus de 30 directives de Material Compliance en vigueur dans le monde entier. L'évaluation intégrée des risques se base sur différents indicateurs de risque et méthodes statistiques afin d'éviter les dérives et les coûts élevés qui en découlent.





Facteur de réussite : la communication et le développement des fournisseurs



Le facteur de réussite critique dans la gestion de la conformité reste l'acquisition de données. L'élément central est donc la plate-forme de communication performante qui permet d'interroger les fournisseurs de manière ciblée en ce qui concerne les évaluations de fiabilité et les déclarations d'articles. Le fournisseur peut choisir s'il souhaite déclarer partiellement, entièrement ou selon la norme IPC 1752. L'utilisateur peut créer lui-même des matériaux ou les sélectionner dans le catalogue intégré. Parallèlement, des mécanismes de validation intégrés garantissent des résultats cohérents et valides. Pour les fournisseurs, l'effort reste minime : l'utilisation est gratuite et l'enregistrement n'est pas obligatoire. Les offres de soutien telles que les webinaires et l'assistance personnelle réduisent les obstacles supplémentaires dans la collaboration et développent le fournisseur dans les domaines thématiques pertinents.





Un instrument de contrôle efficace pour réduire les risques de responsabilité



Le cockpit d'analyse intégré rend les risques visibles, hiérarchise les actions à entreprendre et soutient les décisions fondées en matière de développement, d'achat et de gestion, même pour différentes unités commerciales au sein d'un même compte. Le logiciel est complété par un service de données qui prend en charge la communication avec les fournisseurs pour le compte du client. Cela permet de soulager les ressources internes et d'accélérer sensiblement la mise en œuvre des exigences réglementaires.



"De nombreuses entreprises ne luttent pas contre un manque de volonté de durabilité, mais contre la dynamique des projets de loi et la complexité des données et des processus", explique Stefan Nieser, directeur de tec4U-Solutions GmbH. "Avec DataCross, nous proposons une plateforme évolutive qui s'adapte de manière pragmatique à la situation dynamique des prescriptions : Elle réduit les efforts manuels, augmente la qualité des données et rend la durabilité et la conformité réalisables de manière rapide, agile et économique".





Excellente connexion aux interfaces et développements futurs



Le logiciel s'oriente dans tous les processus vers les directives de la norme DIN EN IEC 63000, agit en conformité avec le RGPD et garantit les normes de sécurité informatique telles que ISO 25010 et ISO 27001. En tant que solution SaaS basée sur le cloud, DataCross est conçu pour des volumes de données élevés. Même les chaînes d'approvisionnement complexes avec des milliers de fournisseurs et des listes de pièces volumineuses peuvent être représentées et traitées. Grâce à des interfaces standardisées, la plateforme s'intègre dans les environnements de système existants, par exemple dans les systèmes ERP ou PLM tels que SAP ou Teamcenter. Dans la perspective de thèmes d'avenir tels que l'utilisation de l'IA pour remplacer les données manquantes (CoChecker) ou la création de passeports produits numériques, DataCross se positionne comme une plateforme d'avenir. Les entreprises ne disposent ainsi pas seulement d'un outil pour remplir leurs obligations, mais aussi d'une base solide pour une création de valeur durable et transparente et une gestion d'entreprise juridiquement sûre.



Plus d'informations sur : https://www.tec4u-solutions.com/fr/datacross-numerise-la durabilite-et-la-conformite

À propos de tec4U-Solutions



tec4U-Solutions GmbH aide les entreprises à répondre aux exigences légales et spécifiques des clients dans les domaines de la conformité des matériaux, de la durabilité, de l'économie circulaire et de l'éco-conception. L'entreprise propose des solutions de conseil et de logiciels pratiques - de l'analyse à la collecte de données dans la chaîne d'approvisionnement en passant par le conseil en matière de processus. Grâce à son propre outil de communication de données DataCross, tec4U permet une saisie flexible et conforme à la législation des données chez les fournisseurs ainsi que des évaluations complètes pour l'établissement de preuves de conformité vis-à-vis des clients ou des autorités.



Pour sa performance en matière d'innovation, l'entreprise a été distinguée en 2025 comme TOP 100 Innovator.



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