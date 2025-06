tech







Une réduction immédiate de 10 euros sur les pièces éligibles au bonus réparation

Ouvert au répration à distance depuis janvier 2024, le bonus réparation lié aux smartphones prévoit une aide financière de 25 euros pour encourager les usagers à faire réparer leurs téléphones mobiles au lieu de les remplacer, afin de prolonger leur durée de vie et rendre la maintenance accessible à tous.



Dans le sillon de ce dispositif, Brico Phone, plateforme française de vente de pièces détachées, vient d'inclure ce bonus directement dans le prix de 90% des références présentes sur le site. Pour les utilisateurs qui souhaitent prendre eux-même en charge le remplacement d’un écran, d’une batterie, d’un connecteur de charge ou tout autre composant de leur téléphone, se voient ainsi appliquer une réduction de 10 euros en moyenne sur le prix d'achat de la pièce.





Un accompagnement technique gratuit



En parallèle de la remise immédiate, Brico Phone offre des séances d'accompagnement technique par visioconférence. Ainsi, au moment de l'achat, les clients ont la possibilité de prendre rendez-vous, 7 jours sur 7, avec un technicien qui les guidera dans la réparation de leur téléphone, répondra à leurs questions et délivrera des conseils en matière de démontage et de recyclage.



Proposé à titre gratuit, le service est financé par la part restante du bonus réparation. Il permet d'autonomiser le plus grand nombre d'utilisateurs dans la réparation de leur smartphone, donc d'accroître la durée de vie des téléphones et ainsi de limiter l’impact environnemental lié à la production et au recyclage des appareils.





Plus de 1000 ateliers techniques par mois



Depuis la mise en place du dispositif, Brico Phone délivre plus de 1000 visioconférence par mois, soit environ 15% du volume de commandes sur le site.



En contribuant ainsi à démocratiser l’auto-réparation, Brico Phone s’inscrit dans une démarche responsable, en phase avec les attentes des consommateurs soucieux de préserver à la fois leur budget et l’environnement.



A propos de Brico Phone



Fondé en 2010, Brico Phone se positionne comme l’un des leaders du marché français de la vente de pièces détachées et de la réparation de smartphones et tablettes. Installée sur l'Ile de Ré, l'entreprise s'est donné pour mission de rendre la réparation accessible à tous grâce à des tutoriels et des patrons d’aide au montage créés en interne.



A ce jour, plus d'un million de commandes ont été passées sur le site et plus de 600 000 clients font confiance à Brico Phone.



Plus d'informations : https://www.brico-phone.com