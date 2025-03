tech

L’introduction des Signals dans Angular 16 marque une évolution majeure dans la gestion de la réactivité. Ce livre blanc revient sur un an d’expérimentations et propose une approche combinée Signals / Observables permettant de :

Améliorer la fluidité et la performance des applications Angular en exploitant les meilleures pratiques de la programmation réactive.

Comprendre les différences entre Signals et Observables, et savoir quand et comment les utiliser ensemble.

Maîtriser des patterns avancés pour structurer une architecture réactive cohérente et évolutive.

Éviter les pièges courants et optimiser le code pour des applications Angular plus robustes et efficaces.



Un premier jalon dans un programme de partage d’expertise technique



Ce livre blanc s’inscrit dans une initiative plus large d’ADVANS Group visant à partager régulièrement des contenus de référence sur les nouvelles pratiques technologiques. Il illustre l’engagement d’AViSTO à accompagner les développeurs dans la montée en compétences sur Angular.

"Avec ce livre blanc, nous voulons offrir aux développeurs Angular des solutions concrètes, basées sur notre expérience terrain. L’objectif est d’aider chacun à tirer parti des évolutions récentes d’Angular pour concevoir des applications plus performantes et évolutives." - Simon Dieny, tech lead Front-End chez AViSTO Grenoble.

Le livre blanc est dès à présent disponible en téléchargement.

Téléchargez le livre blanc ici :

https://lp.advans-group.com/white-paper-modern-reactive-architectures-in-angular

A propos de l’auteur



Simon Dieny est une référence dans l’écosystème Angular en France. Formateur reconnu, il partage son expertise auprès des plus de 50 000 abonnés de sa chaîne YouTube @codeursenior et via ses formations suivies par plus de 16 000 développeurs sur Udemy. Tech lead Front-End chez AViSTO, conférencier et auteur, il met son savoir au service de la communauté pour aider les développeurs à maîtriser Angular et à concevoir des applications modernes et performantes.

A propos d'AViSTO



AViSTO est une société d’ingénierie spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure, destinées aux systèmes d’information et aux applications industrielles.

Grâce à son savoir-faire, AViSTO conçoit des produits complets et personnalisés pour des environnements variés : solutions web, client lourd et mobile. L’entreprise accompagne également ses clients sur des domaines connexes tels que le DevOps, le Cloud, la Data / IA et le design UX / UI, leur offrant une approche intégrée pour relever les défis technologiques les plus complexes.

Fondée à Sophia-Antipolis et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.

avisto.com

Where passion leads to excellence