À travers ce mécénat, Objectware réaffirme son engagement à valoriser les talents internes et à promouvoir les valeurs fortes du sport, telles que la persévérance, l’esprit d’équipe et le dépassement de soi.





Un soutien concret pour un projet inspirant



Dans le cadre de cet engagement, un financement a été alloué au Tribe Organisation Skateboard Club, club auquel Aurélie est licenciée. Ce soutien vise à financer son équipement et à l’accompagner dans la réalisation de ses ambitions sportives.





Une collaboration qui incarne les valeurs d’Objectware



"Nous sommes fiers de soutenir Aurélie dans sa passion et ses défis sportifs", déclare David Pinto, fondateur d’Objectware. "Le mécénat est un excellent moyen d’encourager nos collaborateurs à s’épanouir au-delà du cadre professionnel, tout en leur permettant de concilier leurs ambitions personnelles avec leur carrière."



Ce partenariat reflète parfaitement les valeurs qui animent Objectware : le respect, l’esprit d’équipe et le dépassement de soi. En s'engageant aux côtés d'Aurelie, l’entreprise souhaite également sensibiliser à l’importance de l’inclusion et du soutien aux projets personnels et sportifs.

À propos d’Objectware



Objectware est un pure player du conseil dans la transformation industrielle et digitale des systèmes d'information. Depuis 25 ans, le groupe développe ses expertises pour accompagner les entreprises dans l'optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformation. Avec plus de 1000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, Objectware est présent en France et à l'international, notamment au Luxembourg, au Portugal et au Maroc.



