Ouvrier dans une imprimerie, Patrick est un vétéran de la lutte contre le patronat. C’est un leader syndical respecté de tous, un maestro des piquets de grève, qui porte haut les couleurs de la fraternité ouvrière et du combat contre les trop riches. Mais Patrick vient d’hériter de cent millions. Pour tout le monde - sa femme Suzanne, ses enfants, et même ses collègues - c’est l’occasion inespérée de changer de vie. Tout le monde… sauf Patrick, désormais syndicaliste multimillionnaire, mais qui n’a aucune intention de bouleverser son quotidien, et encore moins de renoncer à ses idéaux.





"La B.O. du film s’articule autour des personnages de Patrick et de Suzanne. Avec Nath Dumont, le metteur en scène, nous avons pensé que la basse était l’instrument idéal pour représenter Patrick, leader syndical imposant. Un motif de basse obstinée, reviendra dans plusieurs parties du film, illustrant la combativité du syndicaliste multimillionnaire qui veut rester fidèle à ses idéaux.



Pour Suzanne, des cordes aigües et éthérées viennent contraster avec la basse pesante de Patrick; ouvrant un dialogue entre les personnages. Une ritournelle accompagne les moments d’égarement du couple, bousculé par son nouveau train de vie. La musique est interprétée par les magnifiques musiciens de l’Orchestre philharmonique de Radio France et de l’Orchestre de l’Opera national de Paris que j’ai eu le bonheur de diriger." - Adrien Bekerman - Compositeur

Crédits musicaux :



Direction d’orchestre et orchestrations : Adrien Bekerman Ingénieur du son orchestre: Philippe Laffont

Musique enregistrée aux Studios Ferber

Manageur : Jean-Christophe le Guennan

Régie d’orchestre : Philippe Nadal

Ingénieur du son pop : Jean-Philippe Badoui

Superviseur: Igor Bollender

Musique mixée au Studio Guillaume Tell

Opérateur Protools: Aurélien Thoumire

Chant: Larry-Paul Tola



