1995. Lidia, jeune recrue ambitieuse de l’anti-terrorisme, est envoyée à Peranne – petite ville du bassin marseillais – pour enquêter sur le scalp d’un imam, aux côté de Jean, gendarme désabusé, hanté par ses souvenirs de la guerre d’Algérie. 25 ans plus tard, l’ancien maire de Peranne est assassiné. Et alors que Lidia est au faite d’une carrière en apparence irréprochable, Jean disparait du jour au lendemain. Le passé que tous croyaient définitivement enterrré refait surface...





Note du compositeur Olivier Marguerit



"Un terrain de jeu, c’est comme cela que j’ai envisagé Cimetière indien. Il s’agit de ma première expérience de travail pour le médium série. Mon expérience passée m’a amenée à travailler sur des films que l’on qualifie habituellement d’ « auteurs », où chaque occurrence de musique est pesée et ne doit pas devancer ou trop colorer la mise en scène. Rester à sa place en quelque sorte.



Avec Cimetière indien, j’ai appris à changer de méthode. Ne pas avoir peur d’en faire beaucoup en termes d’intensité mais aussi de densité. Au début du travail, et en étroite collaboration avec le réalisateur Stéphane Demoustier, j’ai cherché à composer un corpus de thèmes mélodiques pour jeter les bases de la grammaire musicale de la série. Il me semblait important d’attaquer le travail de composition en amont des images.



Cimetière indien est un polar, genre avec ses codes propres, et je voulais le plus possible chercher une singularité en amont. J’avais en tête dans ce travail préparatoire des séries comme Twin peaks ou The third day où la musique a une empreinte très forte et il me semblait important d’imposer dès le début le rôle audacieux de celle-ci. Éviter les clichés, les attendus.



Le budget nous permettait d’envisager d’aller en studio avec des musiciens, j’ai donc rapidement défini un instrumentarium resserré autour d’un quatuor à cordes, d’un ensemble de voix et 3 synthés de mon studio.



De la même façon que les personnages traversent des épreuves au cours du récit et changent, je voulais que les thèmes évoluent. Se complexifient et s’entremêlent. Lors de sa première exposition dans le premier épisode, le thème principal est par exemple présenté dans sa forme simple (1M07). Un seul accord le soutient (un ré mineur). Plus tard, ce thème se complexifie et se densifie (1M18). Les thèmes mutent, s’étirent parfois et ce thème devient encore plus complexe dans son harmonisation lors de l’épisode 6 (6M21).



C’est dans ce sens que j’entends un terrain de jeu. Le travail sur un temps long permet ce genre de recherches. Je voulais le plus possible éviter la répétition, le collage. Il faut que des thèmes reviennent bien sûr. C’est l’identité d’une série et sa cohérence mais je voulais que cette musique soit en permanente mutation, tout comme les personnages.

J’espère y être arrivé."



Cimetière indien

Une série réalisée par Stéphane Demoustier (épisode 1 à 4) et Farid Bentoumi (épisode 5 à 8) ; créée et écrite par Thibault Vanhulle et Thomas Bidegain ; avec Mouna Soualem, Olivier Rabourdin, Denis Eyriey, Idir Azougli, Marina Dol, Robin Mannella, Kamel Mahjoubi et Hafsia Herzi.

Production : Mintee Productions - Floriane Cortes, Gaspard de Chavagnac

Diffuseur : CANAL+

Musique : Olivier Marguerit



