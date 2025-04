musique







Depuis sa plus tendre enfance, Natacha est bien décidée à devenir hôtesse de l’air pour voyager et découvrir le monde. Quand elle se retrouve mêlée malgré elle au vol de la Joconde, elle y voit l'opportunité de réaliser enfin son rêve. Accompagnée d'un steward maladroit, elle traverse la France et l'Italie dans une course-poursuite qui pourrait bien changer sa vie…





"L’idée fondatrice de la musique de Natacha (Presque) Hôtesse de l’Air était d’embarquer le spectateur dans le souffle d’aventure et de liberté qui anime Natacha.Dès le départ, une évidence : ce serait une voix de femme qui guiderait le voyage, reflet du rêve de Natacha et de son désir d’aventure.



À partir de là, tous les moyens furent bons pour s’élancer à ses côtés et suivre son élan: l'orchestre symphonique bien sûr mais aussi un big band, guitare, basse, batterie, cithare allemande, mandoline italienne, guiro, bongos, flexatone, guimbarde et flûte à coulisse,... La musique, à l'image de Natacha, est libre et joueuse, audacieuse parfois, légère ou facétieuse, mais toujours sincère." - Erwann Chanson - Compositeur

Natacha (presque) hôtesse de l’air

De Noémie Saglio

Par Noémie Saglio, Laurent Turner

Avec Camille Lou, Vincent Dedienne, Didier Bourdon

Musique originale Erwann Chandon

Label Plaza Mayor Company Ltd

