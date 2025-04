social

Face à la complexité des démarches administratives et juridiques - mais aussi à l’isolement que peuvent ressentir les acteurs du secteur -, Capacity se positionne comme une solution complète et innovante, axée sur l’interactivité, la création de lien humain et l’accès simplifié à des ressources essentielles. Capacity repose sur un principe simple : permettre à chaque utilisateur d’obtenir des réponses adaptées à ses besoins en quelques clics.





Des services interactifs répondant à des besoins concrets



- Un espace d’échange dynamique, où les utilisateurs peuvent interagir entre eux et obtenir des réponses de professionnels.



Cet espace est structuré selon les profils :

Un forum dédié aux mandataires judiciaires et associations tutélaires pour les échanges entre confrères.

Un espace de discussion et de rencontres pour les tuteurs familiaux, aidants et personnes dépendantes.

Un service de questions-réponses avec des mandataires de permanence, accessible aux tuteurs familiaux.

- Des événements live animés par des experts (avocats, notaires, conseillers financiers, commissaires-priseurs, etc.), accessibles via un calendrier interactif. Chaque utilisateur peut poser ses questions en amont, assister aux webinaires en direct et retrouver les replays après chaque session.



- Des rencontres en visio ou par écrit, possibles directement depuis la plateforme, permettant aux utilisateurs d’échanger en toute simplicité.



- Un espace personnalisé et optimisé selon le profil de l’utilisateur, garantissant un accès rapide aux outils et informations les plus pertinents.



- L’espace "Idées solidaires", permet aux utilisateurs de publier ou consulter des annonces de dons (équipements médicaux, électroménager, mobilier, informatique, etc.), facilitant ainsi l’entraide locale et le partage.



- Une boîte à suggestions, permettant aux utilisateurs de proposer des thématiques à aborder avec les experts et d’améliorer les fonctionnalités de la plateforme.





Un lien humain et local au cœur de Capacity



Capacity ne se limite pas à un simple portail d’information : c’est une véritable communauté solidaire, où l’échange et la proximité sont privilégiés. L’objectif est de rompre l’isolement, de faciliter l’accès aux bonnes informations, et d’offrir une mise en relation fluide et efficace avec les bonnes personnes au bon moment.





Plus d'informations : https://capacity-eu.fr