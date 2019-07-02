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En France, l'engagement au travail plafonne aujourd'hui à un dramatique 4,5% (Gallup, 2024). Derrière ce pourcentage, c'est une réalité humaine et économique douloureuse qui se dessine au quotidien. Aujourd'hui, 45% des salariés français se déclarent en détresse psychologique. La fatigue chronique s'installe, les "départs silencieux" se multiplient, et la performance globale vacille dangereusement.



Face à ce désengagement qui coûte désormais 10 070 € par an et par collaborateur, les organisations cherchent des solutions miracles, mais peinent à mobiliser durablement leurs équipes. La vérité que nous devons regarder en face est rude : notre écosystème de travail actuel épuise ceux qui le font vivre.





Ajuster l'écosystème à l'humain, et non l'inverse



Nous avons longtemps cru que la solution résidait dans plus de processus, plus de contrôle, ou à l'inverse, dans l'utopie de l'entreprise libérée. Avec mes co-auteurs Olivier Linot et Sophie De Brabandere, nous proposons une voie fondamentalement différente : le management équilibré.



Notre conviction s'appuie sur la réalité du terrain : il faut cesser de vouloir tordre l'humain pour l'adapter à un système rigide. La véritable performance durable exige d'ajuster l'écosystème de travail aux rythmes physiologiques et aux modes d'action de chacun.





Penser l'entreprise comme un organisme vivant



Manager consiste à organiser l'énergie plutôt qu'à contrôler les personnes. Concrètement, cette approche invite les dirigeants à changer de posture :

Planifier selon l'énergie : respecter les cycles et détecter les seuils de stress avant la rupture.

Fluidifier l'action : affecter les missions là où elles sont les plus naturelles pour les collaborateurs, et les accompagner avec justesse sur les tâches qui le sont moins.

Clarifier pour apaiser : redéfinir les rôles et les méthodes simples pour motiver sans basculer dans le surcontrôle.

Nous devons penser nos organisations comme l'organigramme d'un arbre : un organisme vivant où les compétences, les talents et la mobilité circulent intelligemment pour nourrir l'ensemble de la structure.





Le levier ultime de la rentabilité



Le résultat de cette écologie humaine est immédiat. En alignant les compatibilités comportementales, nous créons des équipes profondément engagées, motivées et performantes sur le long terme, dans le respect inaliénable de l'individu.



Il est temps d'arrêter de blâmer les collaborateurs pour leur désengagement. Offrons-leur un cadre qui respecte leur nature. Retrouvons ensemble le goût de contribuer. Retrouvons, enfin, la joie de manager.

• Titre : Le Management équilibré

• Sous-titre : La Méthode pour manager comme vous êtes

• Auteurs : Karin Warin, Olivier Linot et Sophie De Brabandere

• Éditeur : EMS Management & Société

• Parution : En librairie le 26 mars 2026

• Public visé : Dirigeants, managers, cadres, consultants et DRH

