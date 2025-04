entreprises

Un recrutement axé sur l'innovation et l'excellence



Dans un marché en constante évolution, Objectware poursuit son engagement à accompagner ses clients grâce à des compétences de pointe en intelligence artificielle, data science, cloud computing et processus de digitalisation. Pour répondre aux besoins croissants, Objectware mise sur un recrutement stratégique ciblant des profils variés, allant du développement informatique à la gestion de projet tout en renforçant ses équipes business.





Une organisation renforcée par la mise en place de Squads



Afin de structurer davantage ses offres en expertise IT, méthodologie et métier, Objectware met en place des Squads spécialisées. Cette approche permet d'offrir plus de perspectives d'évolution à ses collaborateurs, qu'ils soient juniors ou experts, en leur proposant des parcours de carrière clairs et dynamiques.





Recruter pour fidéliser



Pour favoriser l'attractivité et la rétention des talents, Objectware met en place une politique RH ambitieuse, incluant :

Un parcours d’intégration et de formation personnalisé déterminé pour chaque collaborateur dès son arrivée.

Des programmes de mentorat et de mobilité interne pour encourager l'évolution professionnelle.

Une culture d'entreprise axée sur l'innovation, la collaboration et le bien-être au travail.

Des formations variées et complètes proposées par leur institut de formation interne Objectware Training, animées par des formateurs experts et couvrant un large éventail de compétences.



Rejoignez l’aventure Objectware !



Avec cette stratégie de recrutement 2025, Objectware confirme son ambition de croissance et d’excellence technologique. Les talents souhaitant participer à cette dynamique sont invités à découvrir les opportunités disponibles sur https://www.objectware.fr/

À propos d’Objectware

Objectware est un pure player du conseil dans la transformation industrielle et digitale des systèmes d'information. Depuis 25 ans, le groupe développe ses expertises pour accompagner les entreprises dans l'optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformation. Avec plus de 1000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, Objectware est présent en France et à l'international, notamment au Luxembourg, au Portugal et au Maroc.

Plus d'information : www.objectware.fr