Une solution conçue pour répondre aux besoins spécifiques du terrain



Les Outils 100% Adaptables s’adressent aux éleveurs de toutes tailles (ovin, bovin, caprin, équin) et aux entreprises agricoles diversifiées. Leur principale promesse : des outils numériques personnalisables qui s’adaptent réellement aux besoins de tous les exploitants. Compatible sur smartphone, tablette et ordinateur, cette solution permet une gestion simplifiée des données en temps réel, tout en remplaçant efficacement les fichiers Excel ou les carnets papier.



"Mon objectif est de rendre accessible le numérique à tous les acteurs agricoles en démocratisant le sur-mesure ou le 100% adaptable, parce que chacun a le droit de bénéficier d'outils adaptés à son activité quotidienne, permettant de gagner du temps et de diminuer la charge mentale. Pour moi, c’est aux outils de s’adapter au besoin et non l’inverse.", déclare Perrine Savin, fondatrice de 19.87.





Les Outils 100% Adaptables offrent :

Une personnalisation totale : Il est possible d'ajouter, modifier ou retirer des fonctionnalités afin de créer un outil parfaitement adapté à son exploitation. Pour autant, l’outil est utilisable immédiatement, chaque utilisateur étant libre de le faire évoluer à son rythme.

Un paiement unique et abordable : Aucun abonnement requis, avec des prix accessibles, allant de 47 à 217 euros.

Un accompagnement complet : Une plateforme de formation vidéo intuitive guide les utilisateurs pas à pas. Pour un accompagnement sur mesure, des sessions de coaching sont également accessibles.

Une utilisation simple et multifonctionnelle : Accessible à tout moment grâce à une simple connexion internet, il permet de piloter facilement les données de plusieurs espèces depuis un support unique. Par ailleurs, les données peuvent être partagées avec l'ensemble des collaborateurs et associés de l'exploitation.

Avec une moyenne de 5 étoiles sur Google, ces outils ont déjà séduit une communauté grandissante d’agriculteurs.





Une gamme destinée à s'élargir prochainement



La gamme des Outils 100% Adaptables s’élargira bientôt avec de nouvelles applications développées en collaboration avec Herbivor, entreprise spécialisée dans le conseil et la formation en élevage, afin de compléter le carnet de pâturage ovin, bovin, caprin.



Les outils sont proposés au tarif de la phase bêta (de 39 à 149 €) jusqu’au 3 mars 2025. Au-delà de cette date, la solution sera disponible au tarif officiel de 47 à 217 €.



Plus d'information : https://19-87.fr/accueil/notre-offre/nos-outils

À propos de 19.87



Fondé par Perrine Savin, 19.87 crée des outils sur mesure ou 100% adaptables pour les entreprises agricoles et para agricoles afin de les aider à gagner temps et sérénité dans leur gestion des données et du quotidien. L’objectif est de permettre à chaque entreprise d'avoir accès à des solutions qui correspondent à leurs besoins, quel que soit son secteur ou sa méthode d'exploitation : Gestion de troupeau, suivi de transformation, de vinification, carnet de pâturage, suivi d'activité,…



Que ce soit en cas de contrôle ou pour le suivi et l'amélioration des pratiques, avoir ses données sous la main fait gagner un temps précieux au quotidien. Vous ne savez pas par où commencer ? Nous pouvons faire le point sur vos outils et votre quotidien afin de les améliorer.



Plus d'informations : https://19-87.fr