Pour répondre aux besoins stratégiques de ses clients en 2025, ELSYS Design va poursuivre le renforcement de ses équipes avec des ingénieurs passionnés souhaitant relever des défis stimulants aux côtés d’acteurs industriels majeurs.



Les domaines d’activité couverts incluent entre autres l’énergie, les semi-conducteurs, les transports, la défense, l’aéronautique, le spatial, les télécommunications, l’IoT, le médical, la sécurité et le multimédia.



ELSYS Design va recruter principalement des développeurs, des concepteurs ou encore des architectes en systèmes embarqués. Leur domaine d’expertise est le logiciel embarqué, la microélectronique (SoC / FPGA / ASIC), la carte électronique, ou l’ingénierie système.



Parallèlement, des postes d’encadrement seront ouverts (chef de projet, responsable technique, business manager) ainsi que des postes au sein des fonctions transverses (support, méthodes, qualité).



Les emplois proposés sont tous en CDI et sont rattachés aux implantations de Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Nice Sophia-Antipolis, Aix-en-Provence, Toulouse, Nantes et Rennes.



Jeunes diplômés (issus d’écoles d’ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents BAC+5), confirmés, experts : tous les profils d’ingénieurs électroniciens ou informaticiens sont concernés, dans la mesure où ils mêlent passion pour la technique, savoir-faire et savoir-être.



Pour consulter les offres déjà disponibles et postuler en ligne, rendez-vous sur le site emploi d’ELSYS Design : https://emploi.elsys-design.com/offers

ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes électroniques embarqués (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué, ingénierie système).



Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ELSYS Design propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multisectorielle et des modèles d’intervention flexibles.

Fondée et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.



