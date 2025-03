emploi







Une passerelle numérique pour (re)construire du lien

CatchUp s'adresse aux publics qui se questionnent sur leur projet professionnel et hésitent à franchir les portes des institutions ainsi qu'aux professionnels de l'orientation et de l'insertion assurant une mission de service public visant à accompagner ces publics.

Le dispositif s'articule autour d'une application pour le grand public et d'une plateforme numérique dédiée aux professionnels. Il permet aux utilisateurs de formuler leurs demandes à tout moment et aux conseillers de répondre en fonction de leurs disponibilités et de leurs contraintes organisationnelles.

L’objectif est de recréer le lien social par le numérique tout en donnant aux professionnels accès à des demandes identifiées et qualifiées en amont.





Des opérations de maraudes numériques pour informer et capter des publics "invisibles"

CatchUp s'adresse aux particuliers hésitant à franchir le seuil des institutions. Pour toucher ces profils, qui se tiennent éloignés des parcours de formation et d'emploi balisés, CatchUp déploie des opérations d'information sur les réseaux sociaux et via des structures relais de communication présentant un kit de communication (affiches, flyers avec QR code).

Ces dispositifs de promotion de l'application CatchUp visent à engager le public ciblé de façon ludique pour le diriger vers la plateforme digitale afin de caractériser leur situation, leurs aspirations et leurs motivations.





Cliquez sur l'image pour accéder à la vidéo



L'intelligence artificielle pour faciliter la construction du projet professionnel

Grâce à son chatbot, basé sur des technologies d'assistance intelligente, CatchUp guide les utilisateurs dans leur réflexion. Cette approche privilégie l'assistance et le soutien. Elle constitue une première étape de prise d'information en amont d'un accompagnement humain de proximité.

Le chatbot qualifie la situation de l'utilisateur, son âge, son parcours et interroge ses aspirations professionnelles.



L’objectif de cette approche via l'intelligence artificielle est plurielle :

Permettre à l'utilisateur de trouver un interlocuteur au moment où le besoin s’en fait sentir

Prendre tout son temps pour avancer dans son projet (l’IA est extrêmement patiente !)

Retrouver la confiance dans l’échange





Fluidifier le parcours jusqu'au rendez-vous physique



Une fois que l'utilisateur a accepté un accompagnement, le Smart Matching va permettre de le diriger vers la structure proche de lui la plus adaptée à sa prise en charge sur la base des différents critères récoltés.



Les conseillers des structures d’accompagnement identifiés sur la plateforme sont alertés et pourront faire une demande de mise en relation via l’application. La mise en contact peut se faire dans un premier temps par chat pour maintenir la relation dans la continuité digitale et déboucher par la suite sur un rendez-vous physique.

Tandis que les utilisateurs bénéficient d'un accompagnement personnalisé via l'application, les professionnels ont le choix d'interagir en distanciel ou en présentiel en fonction des besoins. CatchUp permet ainsi une prise en charge fluide et collaborative, loin des contraintes d'un guichet classique.



Gratuit pour les utilisateurs publics comme professionnels, CatchUp regroupe à ce jour plusieurs centaines de structures référencées à travers toute la France, avec l'ambition à terme de mailler l'ensemble du territoire.





Mobi.catchup

A propos de la Fondation JAE



Créée à Lyon en 1991 à l’initiative de chefs d’entreprise du Rhône, la Fondation JAE a pour mission de donner aux jeunes et aux adultes les moyens de construire leur avenir professionnel tout au long de leur vie.



Elle conçoit des outils d'aide à l'orientation reconnu, au service des structures et des professionnels qui accompagnent chaque jour leurs publics dans leur projet professionnel.



Elle s'investit également dans des partenariats avec des acteurs institutionnels, des associations et des collectivités engagés dans l'orientation, la formation et l'emploi.



Plus d'information : www.fondation-jae.org