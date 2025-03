politique





Dans un contexte politique particulier en Guinée, alors que les élections présidentielles sont prévues pour la fin de l'année 2025, le pouvoir de transition a suspendu temporairement 28 partis Politiques.



Le Parti Serviteur du Peuple (PSP) ayant scrupuleusement respecté la réglementation en vigueur, poursuit son organisation et sa structuration en vue des échéances à venir. Il vient d’organiser son congrès, rassemblant les représentants des adhérents. À cette occasion, les instances nationales du parti ont été désignées.



À la majorité, le congrès a élu Monsieur Dr KEITA Oumar président du parti pour un mandat de cinq ans. Titulaire d’un doctorat et Maître de Conférences, il a exercé en France avant de rejoindre la Guinée, où il occupe aujourd’hui le poste de Recteur d’université.



Lors de son intervention, Dr KEITA Oumar a remercié l’ensemble des sympathisants et a souligné les enjeux cruciaux pour l’avenir de la Guinée. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la souveraineté du pays et d’établir des partenariats internationaux fondés sur le respect mutuel et les intérêts partagés.



Dans un contexte où les relations entre l’Afrique et la France connaissent des tensions croissantes, le PSP prône une coopération équilibrée, débarrassée des schémas paternalistes du passé. Le parti défend une politique étrangère fondée sur l’indépendance stratégique de la Guinée, en diversifiant ses alliances et en favorisant le développement d’une économie nationale forte et résiliente.



Grâce à une analyse objective des défaillances des services publics de l’État, le parti ambitionne de combler ces lacunes en mettant en place un programme ambitieux axé sur l’éducation, la santé, les infrastructures et le vivre-ensemble.



Dans cette dynamique, des visites sont en cours de programmation pour les mois de mai et juin afin de rencontrer plusieurs représentants de partis politiques. Par ailleurs, une demande officielle d’audience a été adressée au président de la République française, Monsieur Emmanuel MACRON, afin d’échanger sur les relations bilatérales et les perspectives de coopération entre la Guinée et la France.

