culture







Avec L’Enfant en toi, le comédien et auteur Dimitri Boetto nous plonge dans un conte social aux accents autobiographiques, empreint de poésie et de philosophie. Il y incarne un sans abri résigné et sensible qui, en redonnant vie à des jouets abandonnés, établit un lien bouleversant avec un ourson en peluche. Ces deux êtres, au ban de la société, livrent aux spectateurs une réflexion déroutante, permettant à chacun de retrouver la magie de l’enfant qui est en lui.



Le spectacle aborde, avec une rare sensibilité, des thématiques telles que la violence sociale ou l’aliénation de l’individu et de ses valeurs. En acceptant d’être celui que personne ne veut être dans ce monde, le sans-abri incarne les fondations justifiant une course frénétique à la réussite.





Une voix authentique et légitime, porteuse d’espoir



Né dans la précarité et témoin des marges de la société - abandon, pension, prison, sdf en recherche de liberté -, Dimitri Boetto a lui-même traversé des épreuves marquées par le rejet et la souffrance. Au fil du temps, il a développé de multiples talents artistiques et affûté une plume aussi délicate qu’incisive. Dans L’Enfant en toi, il offre une voix sincère, inspirée de son propre parcours, pour porter un message universel de résilience et d’espoir, qui touche avec émotion tout un chacun, jusqu’aux plus exclus.



Dimitri Boetto a su démontrer ses talents de comédien avec des rôles marquants. Découvert par Yann Gozlan dans Burn Out (2017), il est choisi par Fanny Ardant dans un premier rôle pour le film Magie Noire (2017), commandé et tourné sur les prestigieuses scènes de l'Opéra de France. Au cinéma, il incarne aussi Ishak dans La Dernière Reine (2021) de Damien Ounouri, aux côtés de Dali Bensalah, un film acclamé à l’international. Sa carrière se distingue aussi à la télévision, avec des rôles marquants dans À côté de ses pompes (France 2, 2023) face à Jarry, et dans la série de Nawel Madani, Jusqu’ici tout va bien (Netflix, 2022), diffusé dans 42 pays.





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici