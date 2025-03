jeunesse







Que ce soit pour le Grand Oral du Bac, une soutenance ou un concours sélectif, cette formation fournit les clés d’une prise de parole convaincante et prépare les étudiants à captiver leur jury avec assurance.





Un enjeu clé pour les étudiants



Avec Parcoursup, les élèves font face à des choix déterminants. Réussir son oral devient essentiel pour intégrer la formation souhaitée. "Prépa Oral Étudiant" aide à se démarquer et à maximiser ses chances d’admission.





Une formation express et efficace



Cette formation interactive repose sur 5 piliers essentiels : Structurer un discours clair - Gérer son stress-Maîtriser sa posture et son langage corporel - Poser sa voix et améliorer son élocution - Soigner son image et son impact visuel.



Chaque participant reçoit un mémento pratique pour continuer à progresser après la session.





Une formation accessible à tous



Lycéens : Grand Oral, soutenances de spécialités. Étudiants du supérieur : concours, soutenances (Licence, Master, Doctorat), oraux de Prépa Sup, de Grandes Écoles… Concours publics : prise de parole devant un jury d’experts.



Par ailleurs, Mediatraining.info propose un tarif spécial étudiant et la possibilité de suivre plusieurs sessions pour un perfectionnement progressif.





Une expertise reconnue



Encadrée par des formateurs spécialisés en communication, cette formation garantit des résultats concrets. Mediatraining.info s’appuie sur Digiforma pour un suivi optimal et bénéficie de la certification Qualiopi, gage de qualité.

À propos de Mediatraining.info



Mediatraining.info, marque de l’agence Nitidis, est spécialisée en prise de parole et média training. Son expertise est reconnue auprès de grandes institutions et entreprises. Aujourd’hui, elle met son savoir-faire au service des étudiants avec des formations adaptées aux exigences académiques et professionnelles.



Plus d’informations sur Mediatraining.info : https://www.mediatraining.info