À propos du Chef Marc Kreiker



Formé au Cordon Bleu Paris, Marc Kreiker incarne une vision culinaire audacieuse et libre des conventions. Plutôt que de courir après les étoiles Michelin, il préfère explorer de nouvelles saveurs en puisant son inspiration dans des traditions ancestrales, qu’il réinvente à travers des techniques modernes telles que la cuisson sous-vide ou les émulsions innovantes.



Fort de son expérience dans les plus belles maisons gastronomiques de France, il compose une cuisine où l’authenticité rencontre l’avant-garde, offrant ainsi une expérience gustative unique et mémorable.







Une carte évolutive au fil des saisons



Le menu de "La Belle Époque" évolue au gré des saisons, mettant en avant des produits frais et locaux tout en respectant les recettes classiques de la cuisine française. Les convives pourront savourer des plats emblématiques tels que le foie gras, la bouillabaisse ou encore la tarte Tatin, chaque mets étant préparé avec soin et finesse pour offrir le meilleur de la gastronomie française.





Un cadre élégant et chaleureux



Le restaurant offre une ambiance chaleureuse et élégante, avec une salle à manger décorée avec goût, évoquant le charme parisien des années folles. Ce cadre est idéal pour un dîner romantique, un déjeuner d'affaires ou une célébration en famille. L'équipe attentive de "La Belle Époque" est dédiée à rendre chaque visite des plus agréables.





Informations pratiques



• Adresse : Samdach Sothearos Blvd (3), Phnom Penh 12301, Cambodge

• Réservations : https://marckreiker.com/reservations