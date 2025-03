entreprises







Face aux défis du recrutement dans les secteurs du transport et de la logistique, une approche à redéfinir

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises du transport et de la logistique peinent à recruter efficacement, non seulement en raison d'un manque de candidats qualifiés, mais aussi parce que les talents embauchés ne sont pas toujours alignés avec la mission et les valeurs de l'entreprise. Les processus de recrutement fragmentés entre plusieurs outils et une gestion inefficace des candidatures aggravent encore cette problématique.



Résultat ? Du temps perdu, une baisse de l'engagement et des opportunités manquées. Jobology a été conçue pour pallier ces problèmes et apporter une solution complète et intégrée qui remet en cohérence les aspirations des talents avec les besoins des entreprises.





Un historique fondé sur l'innovation et l'expertise sectorielle



Jobology a débuté en 1999 avec son premier site Jobtransport, une référence dans le recrutement du transport et de la logistique. Fort de ce succès, l'entreprise a élargi son offre pour proposer une plateforme adaptée aux spécificités du recrutement dans ces secteurs.



Ce projet s'est construit en s'appuyant sur un écosystème puissant : un réseau de 9 sites emploi spécialisés, parmi lesquels Jobtransport, ClicandSea, SupplyChain.fr et Distrijob. Ces plateformes permettent d'accompagner les recruteurs en leur donnant un accès privilégié à des talents qualifiés, en adéquation avec leurs besoins.





Redonner du sens au recrutement : la vision Jobology



Depuis plus de 20 ans, Jobology accompagne les entreprises dans l'optimisation de leurs recrutements avec une approche humaine inédite, ainsi qu'une conviction forte : le recrutement ne doit pas être une simple transaction, mais un acte de création de valeur partagé entre les candidats et les entreprises.



C'est dans cette optique qu'a été conçue Jobology, une plateforme digitale qui centralise et fluidifie l'ensemble du processus de recrutement grâce à trois piliers essentiels :

Un sourcing actif et passif performant, en s'appuyant sur un réseau de 9 sites emploi spécialisés, avec la possibilité de multidiffuser sur des sites généralistes et un ATS intégré pour une gestion optimisée des candidatures.

Une marque employeur forte, permettant aux entreprises de construire leur manifeste employeur et de développer un site carrière dédié. Ce site leur offrira la possibilité de communiquer efficacement leur marque via des canaux spécialisés, notamment sur les sites de notre écosystème, et d'amplifier leur communication RH à partir de ce pilier.

La formation des managers, pour leur permettre de recruter avec discernement et humanité, tout en développant leurs compétences en gestion du recrutement. Cette approche leur offre les outils et méthodologies nécessaires pour structurer efficacement leurs processus d'embauche et attirer les meilleurs talents.

Pour bien recruter, il est essentiel d'activer ces trois piliers conjointement. Sans résoudre l'ensemble des défis du recrutement, l'approche intégrée défendue par Jobology apporte une contribution significative à l'amélioration des pratiques et à la création de valeur pour les entreprises et les candidats.





Une digitalisation au service du recrutement



Face aux défis du marché de l'emploi, Jobology a conçu une application digitale complète et intuitive, permettant aux recruteurs de travailler de manière collaborative, efficace et centralisée. L'objectif : simplifier et structurer le recrutement pour en faire un véritable levier de performance pour les entreprises.



Grâce à cette application, les recruteurs peuvent désormais :

Gérer leur recrutement en équipe, avec une interface ergonomique et un suivi en temps réel.

Accéder à une CVthèque enrichie, connectée à notre écosystème de jobboards spécialisés.

Automatiser les processus clés, pour gagner du temps et se concentrer sur l'humain.

Optimiser l'expérience candidat, en favorisant une communication fluide et transparente.



Un lancement à la SITL 2025 : pour découvrir Jobology sous un nouvel angle



Partenaire du SITL Campus 2025, Jobology animera des présentations exclusives de l'application sur son stand et sur l'Espace Campus. L'occasion pour les professionnels du secteur de découvrir comment cette nouvelle solution transforme le recrutement et répond aux défis du marché.

Date : 1-3 avril 2025

Lieu : Paris - Porte de Versailles - Pav. 1 - Stand V041

Démonstrations live et sessions de présentation



Rejoignez-nous au SITL 2025 et découvrez Jobology en action !