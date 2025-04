entreprises







Moovance : récompenser les mobilités durables



Face à l’urgence climatique, Moovance donne du sens aux petits et grands gestes du quotidien, grâce à une solution simple, ludique et incitative pour accompagner les citoyens et les entreprises vers une mobilité et une consommation plus responsable. Fort d’une communauté de plus d’un million d’utilisateurs, le petit geste se traduit en grand impact.



L’application mobile Moovance détecte automatiquement les modes de transport utilisés (voiture, vélo, marche, transports en

commun…), calcule les émissions carbone de chaque trajet, et valorise les efforts de réduction via une monnaie d’impact : les

Mooves.



Ces “Mooves” permettent aux utilisateurs de réaliser des économies, de soutenir des projets à impact, ou d’agir localement (dons à des associations, bons d’achat durables, produits écoresponsables, etc.).



"Moovance, c’est l’écologie du quotidien : une technologie simple qui permet à chacun de comprendre son impact, de progresser et d’être valorisé pour son engagement", explique Rodrigue Langronier, Co-fondateur de Moovance.



Une dynamique de croissance portée par l’impact



Depuis son lancement en avril 2022, Moovance a su convaincre à la fois les citoyens, les collectivités locales et les entreprises :

+1 million d’utilisateurs en France

+191 000 tonnes de CO2 évités

+2 millions d’euros reversés

Des partenariats dans plus de 40 territoires

Une collaboration active avec des mairies, des employeurs et des ONG

Cette reconnaissance dans l’Impact 40/120 confirme la pertinence du modèle Moovance, et souligne sa capacité à mobiliser des leviers positifs dans la transition écologique.





Prochaine étape : l’Europe



En 2025, Moovance franchit un nouveau cap : l'internationalisation de sa solution, avec une implantation imminente dans un nouveau pays européen.



"Notre mission est universelle. Accompagner les citoyens dans la transition vers une mobilité durable est un enjeu partout en Europe. Cette première étape à l’international marque le début d’un nouveau chapitre pour Moovance", ajoute Anas Mbasso, CEO et Co-fondateur de Moovance.

A propos de Moovance



Lancée en avril 2022 à l’occasion de la journée de la Terre, Moovance est l’application qui récompense la mobilité. Fondée par une équipe de spécialistes (Anas Mbasso, Janik Added et Rodrigue Langronier) de la mobilité et de la data, l’application est dotée d’une IA permettant d’identifier en temps réel le moyen de transport de ses utilisateurs et les émissions de CO2 associées.



Moovance récompense ainsi la mobilité verte des utilisateurs avec des points Mooves, gagnés après chaque trajet et convertibles en argent, en avantages chez les partenaires de l’application ou en dons auprès d’associations qui luttent pour l’environnement.



L’application aide de façon ludique les particuliers et les entreprises à maîtriser et à réduire l’empreinte carbone de leurs déplacements quotidiens.



Site web : https://www.moovance.fr