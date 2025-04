entreprises







Des communautés fédérées autour de pôles stratégiques



Chaque Squad est rattachée à une practice technique ou fonctionnelle majeure, qui constitue le socle de l’offre de services de l’entreprise :

Solutions Cloud : AWS, Azure, GCP

Ecosystème Java

Stack JavaScript / TypeScript

Environnement .NET & Microsoft

Expertise Data et traitement avancé de l’information

Pôle Intelligence Artificielle

Moyens de paiement & services financiers

Les Squads permettent de fédérer les compétences, de produire des contenus à forte valeur ajoutée (articles, démonstrations, ateliers, podcasts…) et de déployer des profils experts immédiatement opérationnels sur des contextes exigeants.





Un levier de différenciation au service du rayonnement commercial



Les Squads jouent également un rôle déterminant dans la dynamique commerciale de l’entreprise. Elles renforcent le positionnement d’expert lors des phases d’avant-vente et de soutenance, contribuent à l’ouverture de nouveaux comptes, facilitent le gain de projets stratégiques et participent activement à la valorisation du savoir-faire d’Objectware auprès de ses clients, partenaires et prospects, notamment à travers des publications, des interventions ou des prises de parole dans des événements spécialisés.





Un moteur de cohésion et de fidélisation



En animant des communautés autour de thématiques communes, les Squads renforcent la cohésion interne, stimulent les échanges entre consultants et valorisent les expertises. Elles contribuent ainsi à fidéliser les talents en offrant un cadre d’engagement, de progression et de reconnaissance.



En structurant ces communautés dynamiques, Objectware affirme une stratégie claire : ancrer l’innovation et l’excellence au cœur de sa croissance et garantir des prestations alignées avec les plus hauts standards du marché.

À propos d’Objectware



Objectware est un pure player du conseil dans la transformation industrielle et digitale des systèmes d'information. Depuis 25 ans, le groupe développe ses expertises pour accompagner les entreprises dans l'optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformation. Avec plus de 1000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, Objectware est présent en France et à l'international, notamment au Luxembourg, au Portugal et au Maroc.



Plus d'information : www.objectware.fr