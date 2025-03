sports

Le choix de ce partenariat est guidé par des intérêts communs et la concrétisation d’un projet soutenu à la fois par Franck Laurent, président de la FFBaD, et Pierre Obozinski, président de la FPF.

Comme le souligne Franck Laurent : "La FFBaD et la FPF souhaitent désormais travailler de concert sur des problématiques communes notamment concernant le développement et l’essor de leurs pratiques. Les différents entretiens menés avec les services de la fédération depuis le début de l’année ont mis en évidence la pertinence de ce rapprochement et de réelles opportunités de développement pour le badminton et le pickleball."

Cet investissement de la structure fédérale va s’étayer tout au long de 2025 avec des actions communes menées au cours des prochains mois.



Pour rappel, Pierre Obozinski précise que "le pickleball est un sport de raquette qui combine des éléments empruntés au tennis, au tennis de table et bien évidemment au badminton. Cette similarité entraîne une synergie évidente entre nos 2 fédérations." Il se pratique ainsi sur un terrain de badminton au-dessus d'un filet de type tennis et se joue aujourd’hui principalement en format double (hommes, femmes et mixte) même si son format simple existe aussi.

Aujourd’hui le pickleball regroupe plus de 3 000 pratiquants dont un millier sont adhérents à la FPF. Extrêmement populaire outre-Atlantique, le pickleball est né aux Etats-Unis en 1965 sur l'île de Bainbridge, dans l'État de Washington, et officiellement introduit en France en 2015 comme un sport intergénérationnel, convivial et ludique.





Les rendez-vous badminton en 2025

Championnats d'Europe individuels - 08 au 13 avril 2025 - Horsens (Danemark)

Championnats du Monde - 25 au 31 août 2025 - adidas arena, Paris (18ème).

Pour s'accréditer, rendez-vous ICI



Les rendez-vous pickleball en 2025

Tournoi national France Pickleball du 11 au 13 avril 2025 – Draguignan (83)

Championnats d’Europe de pickleball par équipes du 17 au 21 septembre 2025 - Rome - Stadio Olympico

A propos de la FFBaD



La FFBaD a pour ambition de favoriser le développement et la pérennité de tous les clubs affiliés à la fédération, quels que soient leur taille et leur niveau. Cette ambition s’inscrit dans une démarche de concertation étroite avec les acteurs des territoires, qu’il s’agisse des ligues, des comités départementaux ou des collectivités locales. En travaillant main dans la main avec ses partenaires, la fédération vise à promouvoir la pratique du badminton sur tout le territoire, en soutenant les initiatives locales et en répondant aux besoins spécifiques de chaque structure.

www.ffbad.org





A propos de la FPF



La Fédération Pickleball France est l'organisation nationale dédiée à la promotion et au développement du Pickleball en France. Fondée en 2015, elle s’engage à faire connaître le pickleball à travers tout le territoire français. Grâce à un réseau croissant de clubs affiliés et à l’organisation régulière de tournois et d’événements, Pickleball France offre à ses membres l’opportunité de pratiquer et de perfectionner leur jeu dans une ambiance inclusive et accessible à tous, quel que soit leur âge ou niveau. Véritable passerelle entre les joueurs amateurs et les compétiteurs aguerris, Pickleball France contribue à structurer et à encadrer cette discipline en plein essor.

FPF est membre fondateur en 2023 avec l’Angleterre et l’Espagne de la Fédération Européenne de Pickleball (EPF) qui compte 34 pays inscrits. Elle est également membre de la World Pickleball Federation (WPF).

www.pickleballfrance.org