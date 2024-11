sports

La France, représentée par la Fédération Pickleball France (FPF), s’est brillamment classée 4eme en double mixte et double hommes. Une performance remarquable dans une compétition d’un niveau particulièrement relevé, dominée par le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie, qui ont décroché respectivement les trois premières places.



La délégation française, composée de 12 des meilleurs joueurs et joueuses sélectionnés à l’issue du Tournoi National de la Fédération Pickleball France (avril 2024) et de l’Open de France organisé par la Fédération Française de Tennis (juin 2024), était menée par le Directeur Technique Gérôme Millet. Ce résultat illustre le dynamisme du pickleball français et témoigne de l’implication croissante des athlètes et de la fédération dans cette discipline en plein essor.



Dans une ambiance conviviale et fidèle à l’esprit de ce sport inventé aux États-Unis en 1965, les participants se sont affrontés pendant deux jours dans les catégories doubles hommes, doubles femmes et doubles mixtes, aussi bien en Open qu’en Seniors.



Retrouvez les classements complets ici : Classements officiels

À propos de la Fédération Pickleball France (FPF)



Fondée en 2018, la Fédération Pickleball France est l’organisation nationale dédiée à la promotion et au développement du pickleball en France. Affiliée à la Fédération Mondiale de Pickleball (2020) et à la Fédération Européenne de Pickleball (2023), elle s’engage à faire connaître ce sport dynamique et inclusif sur tout le territoire.



Grâce à son réseau croissant de clubs affiliés et à l’organisation régulière de compétitions et d’événements, la FPF permet aux joueurs de tous niveaux de s’épanouir dans une ambiance conviviale. Elle joue un rôle clé dans la structuration et l’encadrement de cette discipline en France, tout en mettant en avant ses valeurs de fair-play et d’esprit d’équipe.



À propos de la Fédération Européenne de Pickleball (EPF)



Créée en mai 2023 et basée au Luxembourg, la Fédération Européenne de Pickleball regroupe 25 membres fondateurs issus de toute l’Europe. Son objectif est de promouvoir le pickleball à l’échelle mondiale, en valorisant ses bienfaits physiques, mentaux et sociaux pour les joueurs de tous âges et niveaux.



L’EPF travaille à structurer ce sport en Europe à travers des initiatives telles que la standardisation des règles, l’amélioration de la formation et le développement d’événements de qualité.



