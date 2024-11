culture

Tout le monde s'accordera à dire que Dali à une très bonne technique pour peindre des concepts oniriques et surréalistes.

Il en est devenu d'ailleurs une icone de la peinture moderne.

Au même titre que Wharol est une icone du pop-art (qu' on trouve désormais en solde au rayon décoration d'IKEA).

Besson en revanche n'a aucune règle. C'est de la peinture brute, instinctive. Le trait est grossier mais dessine l'essence. Cette régression technique lui permet d'exprimer de façon puissante un sentiment primitif. Et ça fonctionne.

Et c'est d'ailleurs le talent de Besson: exprimer sans artifice.

La force de la peinture d'Eric Besson réside dans les compositions où l’équilibre est imbattable. Là où la platitude paraît la profondeur s’exprime avec des lectures à plusieurs degrés. Les contrastes saisissants en font sa marque de fabrique et son identité.

Lorsque Besson revisite un peintre illustre il en extrait la substantifique moelle. Tel un alchimiste il synthétise la charge émotionnelle du maître puis en détourne la structure. Il y réinvente une histoire et en métamorphose le sens. Il donne une autre dimension cosmique aussi perchée que les visionnaires hallucinations du génie catalan aux montres coulantes et molles dérivées d’une surchauffe d’un cerveau à la limite de l’implosion. Du geste essentiel où la main affirme le trait brut tout fume laissant une invitation au rêve où composition et contrastes non conventionnels en font la signature de Besson.

Acrylique sur toile, 80 cm x 80 cm

A propos d'Eric Besson

Éric Besson, né en 1962 à Paris, est un artiste plasticien autodidacte, connu pour son style captivant qui combine abstraction et figuration. Avant de se consacrer à l'art en 1996, il a suivi une formation en droit et a été double champion de France de skimboard, sport pour lequel il a contribué à créer une section au sein de la Fédération Française de Surf.

Sa carrière artistique, principalement basée à Bordeaux, a rapidement gagné en reconnaissance internationale. Son œuvre se distingue par des compositions puissantes, marquées par des contrastes saisissants et une exploration de thèmes historiques et culturels. Il s'inspire de figures mythiques et emblématiques, mêlant imagination et observation pour créer des œuvres vibrantes et dynamiques. Éric Besson a exposé dans des musées prestigieux et collaboré sur des projets artistiques de renom, notamment à Paris et sur la scène bordelaise.

Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des artistes majeurs de sa génération en France, apprécié pour sa créativité et sa maîtrise des techniques picturales.

