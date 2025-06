culture

Une immersion vivante dans l’œuvre d’un penseur essentiel



Ce spectacle singulier constitue une véritable expérience sensorielle et intellectuelle. Le spectateur, immergé dans le lieu originel où Montaigne écrivit ses fameux Essais, entre dans une communion rare avec le texte et son auteur. Il ne s’agit pas simplement d’une représentation : c’est un voyage hors du temps, une résonance directe entre le verbe et la pierre, entre la pensée du XVIe siècle et les interrogations du monde contemporain.



Lieu de la représentation: La tour où ont été écrits "Les Essais"

Une interprétation dépouillée et profonde

Dans une interprétation dépouillée et profonde, Éric Sanson incarne avec une justesse bouleversante la voix de Montaigne. Philosophe du doute, chantre de l’introspection et de la sagesse joyeuse, Michel de Montaigne (1533-1592) a révolutionné la littérature de son temps – celui de Shakespeare, de Cervantès et des guerres de religion – en créant un genre inédit : celui de l’essai. Il tend un miroir au lecteur en parlant de lui-même avec une sincérité radicale, afin, disait-il, de devenir « de bons voisins des choses les plus proches ».

La pensée de Montaigne au cœur du spectacle



Jamais avant lui on n’avait osé douter à ce point, jusqu’à douter du doute lui-même, et faire de la sagesse, de la joie, et de l’acceptation de l’imperfection les fondements d’un art de vivre. Les Essais bouleversent, éclairent, transforment. Ils posent des questions simples et vitales : Comment affronter la mort ? Aimer ses échecs ? Accepter d’être ordinaire ? Comment vivre ? Autant de questions qui traversent ce spectacle comme elles traversent chacun de ses lecteurs.

« Qu’un pareil homme ait écrit, véritablement la joie de vivre sur terre s’en trouve augmentée », écrivait Nietzsche. Tous les lecteurs de Montaigne en conviendront. Et les spectateurs, eux, s’en souviendront.

Informations pratiques

Dates : Du 14 juin au 14 septembre 2025

Lieu : Château de Montaigne - 24230 Saint-Michel-de-Montaigne

Horaires : Tous les samedis et dimanches à 17h

Tarif : 20 €/personne

Interprétation : Éric Sanson

Florilège : Joël Raffier

Billeterie : https://www.reservation.chateau-montaigne.com/activites/montaigne-les-essais-a-la-tour.html

Photos - Vidéo - Crédits photos : Déclicetdécolle / Crédits vidéo : Prolepse

À PROPOS D’ÉRIC SANSON, COMÉDIEN



Un comédien engagé né dans les vignes de l’Entre Deux Mers, il est habité depuis l’enfance par l’amour du théâtre. Cet élan spontané s’appuie sur un travail, une rigueur et une persévérance. Comédien plein de générosité, il se nourrit d’un Théâtre de Texte. Qu’il s’agisse de Montaigne, Colette ou Cyrano, il parvient à faire partager sa passion avec ceux qui l’écoutent.

L’humaniste est, chez lui, indissociable du comédien. Mais un projet lui tient particulièrement à coeur, celui de sa dernière pièce de théâtre « Montaigne les essais, Jouir loyalement de son être », qu’il joue depuis 2023.

À PROPOS DU CHÂTEAU DE MONTAIGNE



Le château de Michel Eyquem, Seigneur de Montaigne (1533-1592) se situe en Périgord, aux portes de Bergerac et Saint Emilion. Sur ces lieux, depuis le XIVe siècle, s’élève un château plusieurs fois remanié. La Tour est une invitation à mettre ses pas dans ceux du célèbre philosophe, Montaigne

Contact presse

Sahra Boureni

sahra.boureni@chateau-montaigne.com