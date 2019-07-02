culture







Un essai sur la simplification du genre grammatical en français

Dans "Le Français Nouveau Genre Dominera le Monde", Mickael Korvin propose une simplification radicale du genre grammatical.



La thèse centrale de l'ouvrage est aussi simple qu'audacieuse : le genre d'un mot en français devrait être déterminé par sa dernière lettre. Ainsi, le masculin s'applique si le mot se termine par une consonne et le féminin si il se termine par une voyelle. Une approche qui vise à éliminer les exceptions et incohérences qui compliquent l’apprentissage du français, aussi bien pour les locuteurs natifs que pour les apprenants internationaux.



Le livre est lui-même entièrement rédigé selon ce nouveau système, offrant ainsi une démonstration concrète de son application. Cette démarche expérimentale permet aux lecteurs de s’immerger immédiatement dans une version alternative du français, conçue pour être plus accessible et logique.



Une réflexion sur le rayonnement international de la langue française

Au-delà de la simplification grammaticale, l’essai s’inscrit dans une réflexion plus large sur le rayonnement international de la langue française. Dans un contexte où l’anglais domine largement les échanges globaux, Mickael Korvin propose une adaptation structurelle du français afin de le rendre plus compétitif, plus facile à apprendre et donc plus largement diffusé.

Pour accéder à l'ouvrage au format pdf, cliquez ici

L'ouvrage est disponible à la vente via le lien suivant :

https://librairie.bod.fr/le-francais-nouveau-genre-dominera-le-monde-mickael-korvin-9782322657438

A propos de l'auteur : un inventeur linguistique prolifique

Romancier, essayiste et linguiste, Mickael Korvin consacre ses recherches à l'étude des dynamiques linguistiques dans l'espace francophone. À travers ses romans et articles, il est à l'origine de plusieurs systèmes de simplification de la langue française :

Le nouvofrancet : Simplification radicale éliminant beaucoup des difficultés de l'orthographe

Le korvinisme : Élimination des accents, de la ponctuation et des lettres capitales

Le cutwrite : Élimination des lettres d'un mot sans perte de lisibilité

Le frahnssaix surréaliste : Faire le plus de fautes possible



Mickael Korvin est publié aux Belles Lettres, chez Actes Sud, au Serpent à Plumes, au Rocher...



Plus d'informations : https://en.wikipedia.org/wiki/Mickael_Korvin

