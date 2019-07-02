musique







"Chang e raam" c'est d'abord l'histoire d'un reflet, celui de l'âme d'Edris Rezaei, musicien iranien aux origines kurdes vivant dans notre monde actuel à Tehran. C'est aussi l'histoire d'une dualité celle de cette "vie du dedans" dans le huis-clos de l'esprit et du corps, et de manière paradoxale, cette envie de se raconter et de se faire entendre au loin. C'est enfin, l'histoire d'une rencontre avec un musicien vivant en France, Julien Lahaye, pour que cette envie de "se dire" puisse aussi être vécue, et partagée au-delà des contraintes que notre Monde peut imposer.



Cet enregistrement est le fruit de cette rencontre qui a eu lieu en Turquie en juillet 2024.

Chang e raam

Edriss Rezaei / Julien Lahaye

Reflet d’Iran

Label Plaza Mayor Company Ltd

Performing musicians : Edriss Rezaei (tanbur) / Julien Lahaye (percussions)

Composer : Edriss Rezaei (musical themes) / Julien Lahaye (rythms)

Arrangements : Edriss Rezaei / Julien Lahaye

Recorded in "Stüdyotrio" - Müzik stüdyosu Izmit / Turkey - by Ferhat Uçar and Deniz Arslan, July 2024

Mixing & mastering by in "Studio Hertz" - Tehran / Iranby Omis Ashghari, October 2025

Graphism : Ziryab Miftah

Cover : Emmanuelle Niquet-Châtelet



Spotify : https://open.spotify.com/album/0ejuLJzSqPYyJuxZhBkgL3

Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1893275935

Tidal : https://tidal.com/album/515761114/u

YouTube : https://youtu.be/r5vjmQ47i3s

Fanlinks : https://fanlink.tv/w7Yt

CD Physical : https://www.sergentmajorcompany.com/music-shop/chang-e-raam-by-edris-rezaei-julien-lahaye



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