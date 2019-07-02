24 | Communiqué de presse
Sortie de l'album "Chang e raam", par Edriss Rezaei et Julien Lahaye
Published on 07/05/2026 à 16:32
"Chang e raam" c'est d'abord l'histoire d'un reflet, celui de l'âme d'Edris Rezaei, musicien iranien aux origines kurdes vivant dans notre monde actuel à Tehran. C'est aussi l'histoire d'une dualité celle de cette "vie du dedans" dans le huis-clos de l'esprit et du corps, et de manière paradoxale, cette envie de se raconter et de se faire entendre au loin. C'est enfin, l'histoire d'une rencontre avec un musicien vivant en France, Julien Lahaye, pour que cette envie de "se dire" puisse aussi être vécue, et partagée au-delà des contraintes que notre Monde peut imposer.
Cet enregistrement est le fruit de cette rencontre qui a eu lieu en Turquie en juillet 2024.
Chang e raam
Edriss Rezaei / Julien Lahaye
Reflet d’Iran
Label Plaza Mayor Company Ltd
Performing musicians : Edriss Rezaei (tanbur) / Julien Lahaye (percussions)
Composer : Edriss Rezaei (musical themes) / Julien Lahaye (rythms)
Arrangements : Edriss Rezaei / Julien Lahaye
Recorded in "Stüdyotrio" - Müzik stüdyosu Izmit / Turkey - by Ferhat Uçar and Deniz Arslan, July 2024
Mixing & mastering by in "Studio Hertz" - Tehran / Iranby Omis Ashghari, October 2025
Graphism : Ziryab Miftah
Cover : Emmanuelle Niquet-Châtelet
Spotify : https://open.spotify.com/album/0ejuLJzSqPYyJuxZhBkgL3
Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1893275935
Tidal : https://tidal.com/album/515761114/u
YouTube : https://youtu.be/r5vjmQ47i3s
Fanlinks : https://fanlink.tv/w7Yt
CD Physical : https://www.sergentmajorcompany.com/music-shop/chang-e-raam-by-edris-rezaei-julien-lahaye
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Communiqué publié par Braoude Lydia
Published on 07/05/2026 à 16:32 sur 24presse.com
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