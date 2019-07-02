musique







Le deuxième chapitre de la saga BASSTRONAUTZ représente un tournant stylistique majeur : alors que le son du premier album évoquait davantage un univers dance-électronique plus distinct, ici le kaléidoscope sonore s'enrichit encore de solides influences fusion, conduisant l'auditeur à une expérience immersive encore plus stimulante, avec des mélodies mémorables, des grooves solides comme le roc, ainsi que des improvisations virtuoses et des touches d’électronique, d’ambient et d’influences cinématographiques. Le thème sous-jacent est l’imagerie de science-fiction et la basse, dans toutes ses formes fascinantes.

BASSTRONAUTZ Album II

The Italian Sound

Un tournant stylistique

Label Plaza Mayor Company



