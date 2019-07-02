 27745tt

musique

Sortie de l'Album II 'The Italian Sound' de Basstronautz

Published on 25/02/2026 Ã  16:11



Le deuxième chapitre de la saga BASSTRONAUTZ représente un tournant stylistique majeur : alors que le son du premier album évoquait davantage un univers dance-électronique plus distinct, ici le kaléidoscope sonore s'enrichit encore de solides influences fusion, conduisant l'auditeur à une expérience immersive encore plus stimulante, avec des mélodies mémorables, des grooves solides comme le roc, ainsi que des improvisations virtuoses et des touches d’électronique, d’ambient et d’influences cinématographiques. Le thème sous-jacent est l’imagerie de science-fiction et la basse, dans toutes ses formes fascinantes.

BASSTRONAUTZ Album II
The Italian Sound
Un tournant stylistique
Label Plaza Mayor Company


Spotify : https://open.spotify.com/album/2jXaEJKyPw1Gl8e54uVTcO

Deezer : https://www.deezer.com/album/879209522

YouTube : https://youtu.be/soxg2pbe6QE

FanLinks : https://fanlink.tv/wXUK

CD Physical Order : https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/ii-basstronautz-album-cd

www.plazamayorcompany.com

 

Braoude Lydia
Plaza Mayor Company ltd

www.plazamayorcompany.com
www.plazamayorcompany.com

