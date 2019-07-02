24 | CommuniquÃ© de presse
Sortie de l'Album II 'The Italian Sound' de Basstronautz
Published on 25/02/2026 Ã 16:11
Le deuxième chapitre de la saga BASSTRONAUTZ représente un tournant stylistique majeur : alors que le son du premier album évoquait davantage un univers dance-électronique plus distinct, ici le kaléidoscope sonore s'enrichit encore de solides influences fusion, conduisant l'auditeur à une expérience immersive encore plus stimulante, avec des mélodies mémorables, des grooves solides comme le roc, ainsi que des improvisations virtuoses et des touches d’électronique, d’ambient et d’influences cinématographiques. Le thème sous-jacent est l’imagerie de science-fiction et la basse, dans toutes ses formes fascinantes.
BASSTRONAUTZ Album II
The Italian Sound
Un tournant stylistique
Label Plaza Mayor Company
Spotify : https://open.spotify.com/album/2jXaEJKyPw1Gl8e54uVTcO
Deezer : https://www.deezer.com/album/879209522
YouTube : https://youtu.be/soxg2pbe6QE
FanLinks : https://fanlink.tv/wXUK
CD Physical Order : https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/ii-basstronautz-album-cd
