musique





Laurent Epstein révèle un profil que la musique de Jazz, familière des paradoxes, connaît bien. Pianiste fort demandé, il est entre autres, passé maître dans l’art subtil d’accompagner le chant, un domaine qui requiert à la fois une solide expérience et une intelligence musicale empreinte d’une certaine forme d’abnégation. S’il est familier des musiciens et que le public l’identifie peut-être moins, c’est qu’il n'a guère consacré de temps à bâtir un édifice personnel, dont "French Movies in New York" se révèle opportunément comme un imposant jalon.



Au moment où il s’apprête à célébrer ses soixante printemps, Laurent Epstein se souvient de ses échanges avec Daniel Yvinec à son arrivée à Paris, et c’est le bassiste, devenu le directeur artistique que l’on connaît, qu’il choisit de solliciter pour concevoir un projet à la mesure de ses attentes. Les deux hommes prennent le temps de mieux se connaître et va peu à peu se dessiner un album qui revisite les grandes mélodies du cinéma français. Après réflexion et explorations, se révèle une liste de films et de bandes originales qui en nous content l’histoire : de Duvivier à Lelouch, de Tati à Truffaut, ou Caro et Jeunet, portés par les compositions de Van Parys, Delerue, de Roubaix, Sarde, Rezvani…



Laurent Epstein est lancé, et il souhaite enregistrer l‘album à New York, se nourrir de ce terreau inépuisable, s’abreuver au plus près de la source.





Le contrebassiste Eddie Gomez, que le pianiste a tant écouté dans les trios de Bill Evans, sera le premier choix. Le pétillant octogénaire, qui a pris la sage décision de ralentir son activité, ne se fera pourtant pas prier pour reprendre le chemin des studios. On imagine de lui associer un batteur résolument ancré dans l’histoire du jazz, et ce sera le formidable Willie Jones III, entendu auprès de Roy Hargrove, Bill Charlap et Herbie Hancock… Daniel Yvinec suggère enfin d’y adjoindre une jeune chanteuse qui l’a récemment impressionné : Vanisha Gould. Native de Simi-Valley (Californie), elle est "the talk of the town" à New York, où elle a maintenant élu résidence.



Il fallait une plume acérée pour concevoir des arrangements à la hauteur : Philippe Maniez sera l’homme de la situation. Le pianiste, l’arrangeur et le producteur se mettent au travail, et des montagnes à gravir, il y en aura… comme cette idée folle de faire entendre la chanson de la Boum, le film de Claude Pinoteau d’une façon toute nouvelle. Ils la transfigurent en une ballade bouleversante, digne de Shirley Horn, portée par la voix gorgée de Soul de Vanisha Gould. Une seule prise sera nécessaire tant le quartet se montre soudé et inspiré. Comme dans la vie, où ce personnage d’un autre temps enthousiaste et généreux, Laurent Epstein se pose ici comme un artiste qui aime à mettre les autres en valeur, et pour qui la musique est, avant la performance, un prétexte à un échange collectif qui la dépasse. C’est cette valeur qu’imprime le pianiste français tout au long de séances qui vont se dérouler comme dans un rêve, dans un esprit collectif serein et créatif.

Les dix titres de l’album nous mènent de surprises en surprises tant on est séduit de redécouvrir, ainsi métamorphosées, des mélodies que l’on croyait connaître.



Enregistré au studio Oktaven, "French Movies in New York" nous rappelle le génie mélodique d’Eddie Gomez, donne à entendre un jeu de piano royal et subtil, d’une constante élégance, le tout est mis en scène par un batteur à l’indéfinissable raffinement. Cerise sur le gâteau, on y découvre en Vanisha Gould un talent hors norme qui ne restera pas longtemps ignoré.



Accessible, limpide et pourtant subtile et exigeant, "French Movies in New York" met en lumière le talent de Laurent Epstein, musicien rare et sensible, toujours au bon endroit, dans le cadre de rêve d’un projet artistique au casting exceptionnel, qui le fait entrer en douceur, mais avec évidence dans la cour des grands.

French movies in New York' - Laurent Epstein



Laurent Epstein : piano

Eddie Gomez : contrebasse

Willie Jones III : batterie

Vanisha Gould : chant

Daniel Yvinec : direction artistique

Arrangements : Philippe Maniez avec Laurent Epstein

Enregistré au studio Oktaven Audio NY par Ryan Streber les 27 et 28 mars 2025

Mixé au Studio Durango par Romain Clisson avec Daniel Yvinec

Masterisé aux Studios Ferber par Simon Lancelot



Soundcloud : https://soundcloud.com/plaza-mayor-company-ltd/sets/laurent-epstein-french-movies



Label Plaza Mayor Company - http://www.plazamayorcompany.com

Distribution The Orchard - Sony Music - Inouïe

https://www.laurentepstein.com

