24 | Communiqué de presse
Sortie de la bande originale du film 'TAMERLANE Rise of the Last Conqueror', par Jonathan Keith
Published on 21/04/2026 à 11:25
Alors que l'Empire mongol s'effondre, un Timur Barlas marqué par les batailles doit affronter un destin obsédant et renoncer à ses loyautés pour protéger le destin de la Route de la Soie.
Director’s Statement
La plupart des épopées historiques hollywoodiennes semblent venir de nulle part. Vous connaissez le morceau avant de l’entendre : des cordes exotiques, des échantillons vagues de chant guttural – et cela devient interchangeable avec la Rome antique, le Japon médiéval et l’Égypte biblique, comme dans beaucoup d’autres films. La culture est réduite à une ambiance, et ce n’était pas ce que Bekruz et moi voulions pour notre film, Rise of the Conqueror.
C’est l’histoire d’Amir Timur, un homme qui a uni des clans fracturés et forgé un empire qui s’étendait de Delhi à Damas. Le génie de Timur n’était pas seulement stratégique sur le plan militaire ; c’était une vision. La capacité de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir, de bâtir ce qui durerait des siècles après sa mort. Si nous voulions raconter cette histoire, nous ne pouvions pas feindre le monde qu’il a construit. Nous devions le mériter – et nous savions que la musique jouerait un rôle majeur dans la construction de ce monde.
Jonathan Keith a construit toute la bande originale à partir d'instruments et de gammes propres à la région, parce qu'il comprenait que rendre hommage à l'histoire de Timour signifiait honorer la culture qui l'a façonné. La bande originale ne décrit pas l'Asie centrale de l'extérieur ; elle parle de l'Asie centrale de l'intérieur. C'est la différence entre la décoration et la vérité.
Ainsi, lorsque Timour est trahi et exilé, la musique ne souligne pas seulement sa douleur - elle sonne comme la terre qu'il a perdue. Lorsqu'il se reconstruit en conquérant, la musique ne monte pas en un triomphe hollywoodien générique. Elle sonne comme l'Asie centrale revendiquant sa place dans l'histoire. La descente est intime. Le coût est implacable. Le retour est inévitable.
Je ne voulais pas d'une bande originale qui explique Timour. Je voulais une bande originale qui sonne comme lui — et ce qui m'a surpris, c'est que Jonathan a livré quelque chose de mieux : une bande originale qui sonne comme le monde qui l'a rendu possible. - Jacob Schwarz, Director
Composer’s Statement
Lorsque l'on m'a proposé de créer le monde musical de Timur, j'étais à la fois honoré et submergé. Comme pour chaque projet, j'ai soigneusement considéré l'ampleur de l'histoire et l'approche musicale nécessaire pour donner vie à la vision de Jacob. Avec l'aide de musiciens incroyables de l'Orchestre National Symphonique d'Ouzbékistan, j'ai pu établir une palette sonore unique dès le début de la production. Cela m'a permis d'explorer l'atmosphère, les textures et le paysage émotionnel de l'Asie centrale à la fin du Moyen Âge. J'ai été particulièrement inspiré par le karnay, l'un des instruments cérémoniels les plus emblématiques d'Ouzbékistan, connu pour sa longueur étonnante et son son tonitruant et impressionnant. J'ai eu le privilège d'enregistrer des interprètes extraordinaires sur ces instruments et de transformer leurs performances en éléments sonores signature qui sont devenus une partie intégrante de toute la bande originale.
Le karnay est devenu un symbole musical pour Ilyas et son armée, ainsi que pour la tension entourant le contrôle de la Route de la Soie et la lutte entre pouvoir, ambition et protection. Cela n'était qu'une partie d'un voyage musical plus large. Ce fut un véritable honneur de m'immerger dans la culture de l'Asie centrale médiévale tardive tout en façonnant des arcs émotionnels pour chaque personnage auxquels le public moderne pouvait se connecter sur un plan humain. - Jonathan Keith, Composer
TAMERLANE Rise of the Last Conqueror
Director Jacob Schwarz
Cast Christian Mortensen, Mahesh Jadu
Music by Jonathan Keith
Label Plaza Mayor Company Ltd
Spotify : https://open.spotify.com/album/4ZHsUXRcLlZc5fNWJ3lD3p
Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1884264360
YouTube : https://youtu.be/Y2JxFgFpHtA
CD Physical : https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/tamerlane-rise-of-the-last-conqueror-original-motion-picture-soundtrack-jonathan-keith-album-cd
Fanlinks : https://fanlink.tv/w65Y
www.plazamayorcompany.com
Communiqué publié par Braoude Lydia
Published on 21/04/2026 à 11:25 sur 24presse.com
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