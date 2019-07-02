culture





Il y a des livres qui racontent.

Et puis il y a ceux qui vous transpercent.

IMP4CT appartient à ces récits qui touchent avant même d’expliquer.



Au cœur de l’Outback australien, Stella Smith entreprend une traversée de plus de 3 300 kilomètres en solitaire, à bord de son 4x4 baptisé Lagertha, accompagnée de son chien George. Un désert brûlant qui devient le théâtre d’une véritable autopsie émotionnelle, après une relation toxique et un trauma vécu comme un tsunami intérieur - avec une seule chose à affronter : elle-même.





Bien plus qu'un simple témoignage



Loin des discours théoriques, IMP4CT est un récit ancré dans le réel, qui se lit comme un carnet de bord initiatique. Un pont entre ce que l’on vit, ressent et ce qui se joue dans notre cerveau, porté par la psychologie et ces histoires d’amour éphémères - parfois absurdes - que l’on répète sans comprendre pourquoi.

Avec humour et lucidité, l’autrice explore ce qui se joue dans nos liens : l’attachement anxieux, les dépendances affectives, les répétitions inconscientes, les mécanismes de survie.

Une reconstruction façonnée par la poussière rouge et des anecdotes rocambolesques dignes d’un film d’aventure





Une construction narrative singulière

IMP4CT se distingue par sa structure temporelle inversée : le récit s’ouvre sur “l’impact” - la rupture - puis remonte le fil des événements à rebours, jusqu’à l’origine du trauma.



Tout au long du récit, des encadrés “La Neuro s’amuse” mettent en scène les différentes parties du cerveau, qui deviennent des personnages. L’amygdale, l’hippocampe et le cortex préfrontal forment un véritable équipage, analysant avec pédagogie et humour les réactions émotionnelles et comportementales.



Alternant entre immersion et vulgarisation, l'ouvrage suit en parallèle une métaphore filée de l’eau : de la noyade initiale à la reconstruction. Ainsi, l’eau traverse l’ensemble du récit comme symbole du cheminement intérieur.

Résultat : un livre hybride, entre récit personnel, transmission scientifique et humour, qui se lit comme un roman d’aventure, tout en apportant des clés concrètes pour comprendre ses propres noeuds relationnels.





IMP4CT est le premier tome d’une saga en quatre volets construite comme un compte à rebours (4 - 3 - 2 - 1). La sortie du second tome, 3SCAPE, est prévue pour fin 2027.

Informations pratiques

Titre : IMP4CT

Autrice : Stella Smith

Lancement officiel : 11 mai 2026 à Orléans

Format : 16 × 24 cm

Pagination : 400 pages

Prix : 22,90 €

Distribution : Auto-édition et librairies

Précommandes : 255 exemplaires confirmés

A propos de Stella Smith



Stella Smith est une autrice française expatriée en Australie. Infirmière spécialisée en hémodialyse, elle travaille auprès des communautés aborigènes les plus isolées du pays, dans des conditions de vie extrêmes. Elle sillonne des milliers de kilomètres à travers l'Outback avec George, son chien, à bord de Lagertha, son 4x4, explorant les pistes rouges qui ont façonné son regard sur la résilience. Passionnée par la psychologie et les neurosciences, elle étudie les mécanismes de l'attachement et nos schémas relationnels.



Etudiante en Diploma of Counselling et en préparation d'un Bachelor of Psychology, elle mêle savoir scientifique, vécu brut et humour pour rendre la complexité du cerveau accessible à tous.



IMP4CT, c'est le livre que j'aurais voulu écrire à 20 ans. Celui qui relie enfin les "comment" aux "pourquoi". Celui qui t'explique pourquoi respirer profondément ne suffit pas quand ton cerveau est en mode survie.



@theoutbackgirlwithafloatie





