culture







On a fait la bringue dans un monastère hier soir ? J'ai un moine dans mon canapé

Comédie à deux personnages, "Délivrez-nous du mâle" met en scène Lola, femme de pouvoir, sexy, brillante et célibataire, qui dirige une armée de financiers à la testostérone affirmée. Au lendemain d’une soirée (très) arrosée, elle se réveille avec un moine, Frère Félicien, installé dans son canapé. À partir de là, tout dérape. Quand Dieu - dont la voix n’est autre que celle de Chantal Ladesou - décide de s’en mêler, le face-à-face devient jubilatoire, absurde et profondément subversif.



Avec un humour incisif et une liberté de ton assumée, la pièce interroge la place de la femme, la religion et les schémas patriarcaux, en multipliant les ruptures comiques. "Délivrez-nous du mâle est une comédie sur et pour les femmes que tous les hommes devraient voir", revendique son auteur.



Sur scène, Claire Hoffmann incarne une Lola flamboyante, moderne et pleine de contradictions, tandis que Fabien Cecchini endosse avec malice la robe de bure du truculent Frère Félicien. Leur duo fait mouche, alternant provocation, tendresse et éclats de rire, dans une mise en scène rythmée et efficace.

Créée en 2016 et reprise avec succès en 2025, la pièce connaît un nouvel élan grâce à cette distribution, avant de s’installer à Paris du 17 février au 28 avril 2026, après avoir déjà conquis les scènes de province.



N'hésitez pas à revenir vers nous pour bénéficier d'une invitation presse à la date de votre choix



Invitation presse ici





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici

Informations pratiques

Billeterie: https://billetterie.lasceneparisienne.com/events/3897

Lieu : La Scène Parisienne - Paris 9e

Dates : Tous les mardis, du 17 février au 28 avril 2026 (séance à 21h15)

Auteur : Antoine Beauville

Mise en scène : Carole Barbier

Avec : Claire Hoffmann, Fabien Cecchini

Voix de Dieu : Chantal Ladesou

Production : Bleu Blanc Ciel



Réseaux sociaux :

www.instagram.com/bleu_blanc_ciel

www.instagram.com/fabien.cecchini.artiste





Contatc presse

Fabien Cecchini

Email : cecchini.fabien.33@gmail.com

Tel : 06 03 84 82 95

Adeline Bonin - Bleu Blanc Ciel Production

Email : bleu.blanc.ciel33@gmail.com