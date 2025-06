culture







Promouvoir les "vertical dramas" en France

Composée d’épisodes d’environ 2 minutes, conçus pour un visionnage vertical sur smartphone, la fiction verticale mobile est un format émergent qui rencontre un immense succès en Asie, porté par des applications générant plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires (source : The Gardian).



Complètement compatibles avec les smartphones, les "vertical dramas" exigent un montage très rythmé et une construction narrative percutante, pour des productions extrêmement efficaces, favorisant l'engagement des viewers.

Afin de mieux faire les faire connaître en France, l'association Studio Phocéen organise une soirée projection entièrement dédiée à ce nouveau support de création vidéo, le 14 juin au bistrot Le Sap’Heure (Paris 18e).





Des créations françaises et un plateau international



Parmi les fictions projetées figure Les Aventures avec ma Voisine, première série française à être diffusée sur Stardust TV depuis avril, une nouvelle plateforme de fiction mobile dont l’application compte, à ce jour, plus de 10 millions de téléchargements sur Google Play.



La soirée sera ponctuée d’échanges avec des professionnels venus de Chine, d’Inde, du Nigéria, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Mexique.

Les invités :



Adam Gee (Royaume-Uni) : Producteur primé aux Emmy Awards et aux BAFTA, pionnier des formats numériques interactifs, fondateur du Smart Film Fest



Jean-François Fonlupt (France) : Ancien directeur de Ciby 2000, producteur de David Lynch, Pedro Almodóvar et Emir Kusturica, lauréat de 4 Palmes d’Or à Cannes



Adrien Cottinaud et Alexandre Perrin : Fondateurs de Story TV, première plateforme française spécialisée dans la fiction verticale



En visioconférence :



Emma Wang (Chine) : Scénariste primée avec plusieurs centaines de millions de vues en fiction verticale



Jenny Rosen (États-Unis) : Scénariste pour Reelshort, autrice de romans à succès publiés chez Hachette, plus de 25M de lectures sur Wattpad



Karla M. Rodriguez (États-Unis) : Responsable castings & partenariats, ex-Sony Pictures et Condé Nast, aujourd’hui active sur Reelshort



Serena Lin (États-Unis) : Productrice/scénariste pour DreameShort, Dramabox, BestShort, Alta TV, fondatrice de Co-Star Entertainment



Yamile Vaena (Mexique) : Autrice à succès et scénariste de fictions verticales pour plateformes mobiles, notamment MyDrama

Informations pratiques

Samedi 14 juin, à partir de 19h00

Bstrot Le Sap’Heure, Paris 18e (Montmartre) - Entrée libre



Également accessible en visioconférence pour les professionnels et les journalistes : Lien



Programme complet : Lien

A propos de Studio Phocéen



Studio Phocéen est une association fondée en 2007 pour explorer les nouveaux formats audiovisuels nés avec Dailymotion et YouTube. Elle soutient la fiction indépendante, autour de formats narratifs accessibles, créatifs et populaires. Depuis 2024, elle se consacre à la diffusion de fictions mobiles verticales à travers des projections et des rencontres en France et à l’international.