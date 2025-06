finance

Le "localisme" n’est déjà plus un épiphénomène. C’est devenu une tendance de longue durée qui touche tous les consommateurs et renforce la réputation des marques. Pour les banques, le "local branding" doit être pesé et appréhendé dans un contexte d’ubérisation du secteur financier, d’apparition des néo-banques (dont certaines à fort ancrage local potentiel), du développement du crowdfunding et de mobilité bancaire accrue (loi Macron).





La «banque locale» peut être appréhendée à travers deux aspects complémentaires :



La "banque de proximité" : malgré la baisse régulière de la fréquentation de leurs agences, les Français n’ont pas d’appétence pour une banque 100 % numérique et aspirent à plus de proximité spatiale et relationnelle. Ce qui pose la question de la redynamisation des agences et l’enjeu de la proximité dans les nouveaux services (financiers ou non financiers) et l’essor d’un prometteur «smart banking (local)».



L’ancrage local de l’activité bancaire : la défiance vis-à-vis des marchés financiers, la traçabilité de l’épargne collectée, la preuve de l’engagement dans le développement des territoires et de l’économie réelle, l’émergence du crowdfunding local et des mouvements de type Slow Money,…, les banques sont aujourd’hui très attendues sur leur véritable empreinte locale et l’inclusion du territoire dans leur stratégie.





Pour autant, le localisme bancaire demeure un concept flou. Cette nouvelle édition, en apportant une perspective dynamique à l’ensemble des questions déjà analysées en 2017 et 2021, pourra ainsi aider les professionnels à :

appréhender le potentiel de la «banque locale» : perception, intérêt, typologie des clients, attentes des français

piloter votre capital d’image «local» : vos forces / vos faiblesses, celles des acteurs concurrents.

mesurer l’impact marketing du «local» (sur l’attractivité, le type de portefeuille, le comportement de "switching",…).

mieux positionner votre banque à travers ce que pensent et ce qu’attendent les différents segments de clientèle, comprendre ce qui la distingue ou la rapproche d’autres banques concurrentes.

dessiner ou redessiner une offre innovante «banque locale» (agence, produits financiers, autres offres,…) et en phase avec les attentes de vos cibles marketing.

identifier des insights porteurs pour ré-enraciner votre modèle bancaire sur les territoires.

Étude "Banque Locale, Banque de Proximité 2025 : Décrypter les leviers de conquête et de fidélisation pour demain- 3ème édition", réalisée par ARCANE Research auprès de 4 001 Français disposant d’un compte bancaire âgés de 18 à 79 ans interrogés par Internet entre le 14 et le 29 avril 2025.

