finance



Baromètre de l'assurance auto :

- Écart générationnel marqué : en novembre, le prix moyen d’une assurance tous risques pour une citadine s’élève à 2 065 €/an pour un jeune conducteur, contre 593 €/an pour un conducteur expérimenté. L’assurance auto reste donc un poste de dépense majeur pour les jeunes conducteurs.



- Profils contrastés : les automobilistes affichant un bonus 50 bénéficient toujours des meilleures conditions, autour de 304 €/an en formule Tiers et 593 €/an en Tous Risques. À l’inverse, les conducteurs malussés voient leurs cotisations grimper jusqu’à 2 405 €/an, un écart vertigineux selon le profil.



- Typologie des véhicules : les citadines et micro-citadines, avec des primes moyennes respectives de 593 € et 509 €, confirment leur statut de véhicules les plus économiques à assurer. Les SUV (778 €) et berlines familiales (683 €) restent plus coûteux, notamment en raison de réparations plus onéreuses.



- Les modèles du mois : la Renault Captur (820 €/an) et la Volkswagen Polo (808 €/an) demeurent parmi les plus abordables, loin devant la Tesla Model Y (1 255 €/an).

Plus de chiffres sur le baromètre auto :

https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-novembre-2025

Baromètre de l'assurance habitation :



- Une hausse structurelle : le prix moyen d’une assurance habitation atteint 138 €/an pour un locataire d’appartement de 40 à 69 m² et 406 €/an pour un propriétaire de maison de plus de 110 m². La montée des risques climatiques, notamment les inondations et tempêtes, entretient la pression tarifaire.



- Surface et statut, deux leviers clés : chez les locataires, la prime grimpe de 107 €/an pour un petit logement à 173 €/an au-delà de 70 m². Même logique chez les propriétaires, avec une hausse de 297 € à 406 € selon la surface.



- Des disparités régionales : les écarts persistent entre les villes. Metz (118 €/an) reste parmi les plus abordables, tandis que Nice (146 €/an) et Annecy (127 €/an) affichent des tarifs supérieurs.



- Portrait du mois : Manon, propriétaire d’une maison de 100 m² en Auvergne-Rhône-Alpes, paie 277 €/an, illustrant la variation des tarifs selon les régions et les caractéristiques du bien.

Plus de chiffres sur le baromètre habitation :

https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-novembre-2025

Baromètre de la mutuelle santé :

- Une inflation maîtrisée mais persistante : le prix d'une mutuelle santé “intermédiaire” coûte en moyenne 56,64 €/mois pour un salarié de moins de 35 ans, contre 226,23 €/mois pour un couple avec enfants et 235,81 €/mois pour un couple de retraités.



- Le facteur âge reste déterminant : les cotisations augmentent régulièrement avec l’âge, passant de 56,6 € à 114,3 €/mois entre les moins de 35 ans et les plus de 66 ans, pour une couverture équivalente, dite "intermédiaire".



- Des différences marquées selon le statut professionnel : les retraités paient en moyenne 120,68 €/mois, contre 80,91 € pour les salariés et 49,09 € pour les étudiants.



- Disparités régionales : les mutuelles sont plus onéreuses à Annecy (70 €/mois) qu’à Bordeaux (60,3 €) ou Montpellier (62,6 €), reflet de différences de profil et de coût médical.

Plus de chiffres sur le baromètre santé :

https://www.lecomparateurassurance.com/mutuelle-sante/actualites/barometre-mutuelle-sante-novembre-2025

Baromètre de l'assurance animaux :

- Des tarifs stables : en novembre, la prime moyenne pour un chien atteint 27,25 €/mois (formule Medium) et 20,57 €/mois pour un chat. Les formules “Premium” culminent à 44,43 € pour un chien et 33,65 € pour un chat, preuve d’un intérêt croissant pour une meilleure couverture santé.



- Les chiffres du mois : assurer un chat Sacré de Birmanie coûte 23 €/mois, un chiot de 6 mois 30 €/mois, et un chien en formule premium 47 €/mois.



- Portrait du mois : Lucky, labrador d’un an assuré en formule Premium, coûte 45,82 €/mois à son propriétaire - un investissement représentatif de la tendance à considérer les animaux comme de véritables membres de la famille.

Plus de chiffres sur le baromètre animaux :

https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-animaux/actualites/barometre-assurance-animaux-novembre-2025