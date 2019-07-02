 27619tt

Baromètre des prix de l'assurance - Décembre 2025

Published on 15/12/2025 à 10:43

Le comparateur d'assurances en ligne lecomparateurassurance.com lance son baromètre des prix de l'assurance.

Découvrez chaque mois l'évolution des tarifs d'assurance : Mutuelle santé, assurance auto, habitation, animaux.

Chaque année, plus de 2 millions d'internautes vont sur lecomparateurassurance.com pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins.

 

logo


Baromètre de l'assurance auto :

2 031 €/an pour un jeune conducteur et 603 €/an pour un conducteur expérimenté, un écart structurel qui reflète la sinistralité élevée des novices et le coût important des dommages corporels.

Prix par formule pour un bonus 50 (Tiers : 313 €, Tous Risques : 603 €), pour un malussé (Tiers : 1 481 €, Tous Risques : 2 467 €), montrent l’impact déterminant du bonus-malus : plus le conducteur est expérimenté et vertueux, plus le tarif chute fortement.

Prix pour une micro-citadine 518 €, une citadine 603 €, un SUV 775 €, une hiérarchie cohérente avec les coûts de réparation, les SUV étant plus chers à réparer en raison de leurs équipements et de leurs pièces spécifiques.

Modèles du mois : Hyundai Tucson 855 €, Renault Scénic 448 €, BMW Série 1 : 1 329 €, illustrant l’effet marque et puissance : un modèle premium ou sportif entraîne mécaniquement une prime plus élevée.


Plus de chiffres sur le baromètre auto : 
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-decembre-2025

Baromètre de l'assurance habitation :

- 132 €/an pour un locataire et 395 €/an pour un propriétaire, une différence marquée qui s’explique par la hausse du coût de reconstruction et la valeur mobilière plus élevée dans les grandes surfaces, particulièrement sensibles à l’inflation des matériaux.

- Prix selon surface (locataires : 105 € (- 39 m2) → 173 € (+ 70 m2), propriétaires : 294 € (- 109 m2) → 395 € (+ 110 m2), illustrant une montée progressive des tarifs à mesure que le logement gagne en superficie, car le capital couvert et l’exposition aux risques augmentent mécaniquement.

- Prix d'une assurance habitation à Ajaccio 154 €, à Rennes 100 € et Aix-en-Provence 153 €, confirmant que les zones exposées aux aléas climatiques et aux coûts immobiliers élevés restent significativement plus chères que les villes du Nord-Ouest.

- Portrait du mois : Thomas, locataire d’un 50 m² dans le Grand Est paie 116 €/an, un tarif inférieur à la moyenne nationale qui reflète la combinaison d’une surface modérée et d’une région peu sinistrée.


Plus de chiffres sur le baromètre habitation : 
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-decembre-2025

Baromètre de la mutuelle santé :

- 56,21 €/mois (<35 ans), 227,28 €/mois (couple actif avec enfants) et 236,29 €/mois (couple retraité), montrent que les dépenses de santé plus élevées des seniors rapprochent leurs cotisations de celles d’un foyer familial pourtant à forte consommation médicale.

- Prix par âge (formule intermédiaire de 16-35 ans à + 66 ans : 56,21 € → 118,08 €), une progression nette qui illustre l’augmentation du risque médical avec l’âge, les contrats après 66 ans subissant un renchérissement notable.

- Prix par profession (étudiant : 49,02 €, salarié : 80,62 €, TNS : 73,42 €, retraité : 122,33 €), confirment que les assureurs segmentent fortement selon le niveau de risque, les retraités se situant logiquement en haut de l’échelle tarifaire.

- Prix d'une mutuelle à Ajaccio 71,39 €, Chamonix 61,72 €, Aix-en-Provence 79,44 €, des variations modérées qui montrent que, contrairement à l’habitation, la santé dépend davantage du profil assuré que de la zone géographique.


Plus de chiffres sur le baromètre santé :
https://www.lecomparateurassurance.com/mutuelle-sante/actualites/barometre-mutuelle-sante-decembre-2025

Baromètre de l'assurance animaux :

- Prix pour un chien : 12,63 € (éco), 27,10 € (medium), 43,64 € (premium), une amplitude qui reflète la montée en puissance des soins vétérinaires avancés (chirurgie, imagerie), particulièrement coûteux en formule Premium.

- Prix pour un chat : 9,96 € (éco), 20,23 € (medium), 32,26 € (premium), des tarifs inférieurs à ceux des chiens car les frais médicaux moyens restent généralement plus faibles.

- Chiffres du mois : Boxer 39 €/mois, chat de 5 ans 23 €, chat formule Medium 21 €, confirment que certaines races, comme le Boxer, génèrent davantage de frais vétérinaires et donc des primes plus élevées.

- Portrait du mois : Scarlett, Scottish Fold de 6 mois coûte 43,26 €/mois, un tarif élevé cohérent avec une formule Premium et une race plus fragile (risques articulaires et infections ORL).


Plus de chiffres sur le baromètre animaux :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-animaux/actualites/barometre-assurance-animaux-decembre-2025

Pour accéder à l'étude complète, cliquez ici

A propos de lecomparateurassurance.com

Créé en 2011, lecomparateurassurance.com est une référence incontournable dans le domaine de la comparaison d'assurances en ligne. Chaque année, plus de 2 millions d'internautes comparent pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins (prix, garanties, rapport qualité-prix).

Avec pus de 120 assureurs partenaires, lecomparateurassurance.com présente le panel le plus large du web, permettant une comparaison objective et impartiale.

Plus d'information : https://www.lecomparateurassurance.com

 

