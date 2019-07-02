mediasmarketing







Drag'n Survey, leader français des solutions d'enquêtes en ligne avec plus de 500 000 utilisateurs dans 185 pays, franchit une nouvelle étape décisive dans sa stratégie d'innovation. Après avoir introduit l'agent IA de création en octobre 2025, la plateforme dévoile aujourd'hui un écosystème complet de trois agents IA conversationnels couvrant l'intégralité du cycle de vie des questionnaires : création multimodale, édition conversationnelle et analyse intelligente des résultats.





Une innovation continue au service des utilisateurs



"Nous ne nous contentons pas de suivre les tendances, nous les créons. En à peine un an, nous avons développé un écosystème complet d'agents IA qui transforme radicalement la manière dont nos utilisateurs créent et exploitent leurs questionnaires", déclare Roman Stec, CEO de Drag'n Survey.



Cette annonce s'inscrit dans une dynamique d'innovation soutenue, après le lancement des intégrations natives (HubSpot, Notion, Airtable, Slack, Reddit, Zapier), du benchmark sectoriel et de l'analyse automatique par IA. Drag'n Survey confirme ainsi sa position de pionnier technologique sur le marché français et européen.





Trois agents IA pour une gestion complète des questionnaires



L'écosystème d'agents IA de Drag'n Survey se compose de trois modules complémentaires, chacun spécialisé dans une phase du cycle de vie des questionnaires :

1. Agent de Création Multimodal



Générez des questionnaires complexes à partir de sources multiples : fichiers PDF, Word, PowerPoint, images, URLs de sites web et instructions textuelles. L'agent dialogue avec vous pour comprendre vos besoins et crée automatiquement la structure optimale.

Chargement de fichiers multiples (PDF, Word, PPT, images, TXT, fichiers de code)

Analyse de pages web via URL et recherche Internet intégrée

Génération automatique de branchements conditionnels et scoring

Création de quiz de 20 à 50+ questions avec logique multi-pages

2. Agent d'Édition Conversationnel



Modifiez votre questionnaire en dialoguant naturellement avec l'IA. Plus besoin de naviguer dans les menus : demandez simplement ce que vous voulez faire, et l'agent s'exécute.

"Ajoute une question menu déroulant listant les départements de Normandie"

"Fusionne les pages 2 et 3" ou "Ajoute un saut de page entre la question 1 et 2"

"Rajoute un scoring pour évaluer les participants à ma formation"

Création de listes dynamiques (toutes les villes de France, tous les départements...)

3. Agent d'Analyse des Résultats



Transformez l'exploitation de vos données en dialogue. Posez vos questions, rebondissez sur les réponses, et obtenez des insights personnalisés sans compétence statistique.

"Je suis dans le secteur des logiciels SaaS, qu'est-ce que tu penses de mon NPS ?"

Analyse statistique réelle avec calculs Python en arrière-plan

Préfiltrage des données pour des analyses ciblées

Recommandations personnalisées au secteur d'activité



Une rupture technologique majeure



L'évolution entre les solutions IA classiques et l'écosystème d'agents IA de Drag'n Survey représente un bond qualitatif sans précédent :



Des cas d'usage pour tous les secteurs

Organismes de formation : Transformation automatique de cours (PDF, PowerPoint) en quiz interactifs avec génération des bonnes/mauvaises réponses et textes de correction.

Événements et salons professionnels : Questionnaires de satisfaction post-événement contextualisés avec branchements conditionnels selon le profil (visiteur, exposant, client, prospect).

Agences et consultants : Réutilisation de structures de questionnaires complexes (50-100 pages) avec adaptation automatique au contexte client. ROI immédiat sur la facturation.

Entreprises multinationales : Création rapide de questionnaires multilingues contextualisés. Plus de 50 millions de répondants traités en 2024.



Une vision pour l'avenir



"L'écosystème d'agents IA représente une révolution dans la gestion des questionnaires en ligne. En couvrant l'intégralité du cycle de vie via une interface conversationnelle, nous transformons des heures de travail manuel en quelques minutes de dialogue avec l'IA", conclut Roman Stec.



Prochaines étapes annoncées : génération de données synthétiques pour tester les rapports, et support des langues régionales dans les traductions multilingues.

À propos de Drag'n Survey



Drag'n Survey est une solution SaaS française qui permet de concevoir, diffuser et analyser des enquêtes en ligne facilement et efficacement. Leader sur le marché français, la plateforme compte aujourd'hui plus de 500 000 utilisateurs actifs dans 185 pays et a traité plus de 50 millions de répondants en 2024. En combinant interconnexion native et intelligence artificielle multimodale, Drag'n Survey réaffirme sa mission : permettre à chaque organisation de transformer ses données d'enquêtes en décisions éclairées.



Pour en savoir plus : www.dragnsurvey.com