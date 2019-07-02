mediasmarketing







Un écosystème interconnecté : Drag'n Survey au cœur de vos outils métiers



"Nous avons écouté nos utilisateurs : ils ne veulent plus d'outils isolés, ils veulent des solutions qui dialoguent naturellement avec leur environnement de travail", explique Roman Stec, CEO de Drag'n Survey. "Cette nouvelle version fait de notre plateforme un véritable hub de données, capable de s'intégrer nativement avec les outils que nos clients utilisent au quotidien."



Drag'n Survey propose désormais des intégrations natives avec les principales solutions du marché :

HubSpot, Notion et Airtable : alimentez automatiquement vos CRM et bases de données avec les réponses collectées

Reddit : publiez vos sondages directement sur la plateforme pour toucher des communautés ciblées

Slack : envoyez des données en temps réel dans vos channels pour une collaboration fluide

Zapier : créez des automatisations sur-mesure et connectez Drag'n Survey à plus de 5 000 applications

Cette approche interconnectée permet aux organisations de créer des workflows automatisés, d'enrichir leurs données clients et de gagner un temps précieux dans l'exploitation de leurs enquêtes.





Une diffusion simplifiée et professionnelle



La nouvelle interface de diffusion repensée offre une expérience utilisateur optimisée avec :

Des modèles d'emails sauvegardables pour des campagnes cohérentes et rapides à déployer

Des modèles de pages de remerciement personnalisables pour renforcer l'engagement des répondants

Une ergonomie simplifiée qui réduit le temps de configuration de vos campagnes



Benchmark sectoriel : positionnez-vous face à vos concurrents



Drag'n Survey introduit une fonctionnalité unique sur le marché français : le benchmark par secteur d'activité.

Les utilisateurs peuvent désormais comparer leurs performances sur deux indicateurs clés :

Le Net Promoter Score (NPS), référence mondiale de la satisfaction client

La question "Dans l'ensemble, comment évaluez-vous notre produit/service ?" sur barre de notation

Cette fonctionnalité permet aux entreprises de se situer par rapport à leur secteur, d'identifier leurs forces et de détecter rapidement les axes d'amélioration prioritaires.





Des compteurs intelligents pour des cas d'usage illimités



L'ajout d'opérations mathématiques sur les compteurs (addition, soustraction, multiplication, division) ouvre de nouvelles perspectives :

Quiz complexes avec calculs de scores sophistiqués

Configurateurs de produits avec estimation de prix en temps réel

Intégration e-commerce : la valeur des compteurs peut être restituée directement dans une question Stripe pour finaliser un achat

Cette innovation transforme Drag'n Survey en un outil polyvalent, bien au-delà de la simple collecte de feedbacks.





L'IA au service de vos analyses : des insights actionnables en un clic



La fonctionnalité la plus attendue arrive enfin : l'analyse automatique par intelligence artificielle.



Notre IA analyse l'intégralité de vos données collectées - cases à cocher comme champs libres - et génère automatiquement :

Une analyse temporelle révélant l'évolution des tendances

Des points d'attention identifiant les signaux faibles

Des points négatifs nécessitant une action immédiate

Des axes d'amélioration concrets et priorisés

Un résumé global synthétisant l'essentiel en quelques lignes

"L'IA ne remplace pas l'analyse humaine, elle la démultiplie", précise Roman Stec. "En quelques secondes, nos utilisateurs obtiennent une vision synthétique qui leur aurait pris des heures à construire manuellement. Ils peuvent ainsi se concentrer sur l'essentiel : prendre les bonnes décisions."





Carnet d'adresses enrichi : une vision 360° de vos répondants



L'enrichissement du carnet d'adresses permet désormais d'ajouter des données personnalisées qui s'injectent automatiquement dans la fiche répondant. Cette fonctionnalité offre un suivi personnalisé et facilite la segmentation pour des analyses encore plus fines.





Drag'n Survey : bien plus qu'un outil d'enquêtes



Avec ces innovations, Drag'n Survey dépasse le cadre traditionnel des plateformes d'enquêtes pour devenir un outil stratégique de collecte, d'analyse et d'activation de données. L'alliance de l'interconnexion native et de l'intelligence artificielle permet aux organisations de toutes tailles de transformer leurs feedbacks en actions concrètes, rapidement et efficacement.

À propos de Drag'n Survey



Drag'n Survey est une solution SaaS française qui permet de concevoir, diffuser et analyser des enquêtes en ligne facilement et efficacement. Leader sur le marché français, la plateforme compte aujourd'hui plus de 500 000 utilisateurs actifs. Avec une interface intuitive et des fonctionnalités puissantes, Drag'n Survey accompagne des milliers d'organisations dans leurs projets d'écoute, de satisfaction et d'études de marché.



En combinant interconnexion native et intelligence artificielle, Drag'n Survey réaffirme sa mission : permettre à chaque organisation de transformer ses données d'enquêtes en décisions éclairées.



Pour en savoir plus sur ces innovations ou découvrir Drag'n Survey, rendez-vous sur notre site : www.dragnsurvey.com

Votre voix, vos données, vos décisions. Avec Drag'n Survey, connectez vos insights au monde.

