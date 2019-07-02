24 | Communiqué de presse
Drag'n Survey annonce une vague d'innovations majeures : interconnexion native et intelligence artificielle au service de l'analyse des enquêtes en ligne
Published on 23/10/2025 à 15:41
Un écosystème interconnecté : Drag'n Survey au cœur de vos outils métiers
"Nous avons écouté nos utilisateurs : ils ne veulent plus d'outils isolés, ils veulent des solutions qui dialoguent naturellement avec leur environnement de travail", explique Roman Stec, CEO de Drag'n Survey. "Cette nouvelle version fait de notre plateforme un véritable hub de données, capable de s'intégrer nativement avec les outils que nos clients utilisent au quotidien."
Drag'n Survey propose désormais des intégrations natives avec les principales solutions du marché :
- HubSpot, Notion et Airtable : alimentez automatiquement vos CRM et bases de données avec les réponses collectées
- Reddit : publiez vos sondages directement sur la plateforme pour toucher des communautés ciblées
- Slack : envoyez des données en temps réel dans vos channels pour une collaboration fluide
- Zapier : créez des automatisations sur-mesure et connectez Drag'n Survey à plus de 5 000 applications
Cette approche interconnectée permet aux organisations de créer des workflows automatisés, d'enrichir leurs données clients et de gagner un temps précieux dans l'exploitation de leurs enquêtes.
Une diffusion simplifiée et professionnelle
La nouvelle interface de diffusion repensée offre une expérience utilisateur optimisée avec :
- Des modèles d'emails sauvegardables pour des campagnes cohérentes et rapides à déployer
- Des modèles de pages de remerciement personnalisables pour renforcer l'engagement des répondants
- Une ergonomie simplifiée qui réduit le temps de configuration de vos campagnes
Benchmark sectoriel : positionnez-vous face à vos concurrents
Drag'n Survey introduit une fonctionnalité unique sur le marché français : le benchmark par secteur d'activité.
- Les utilisateurs peuvent désormais comparer leurs performances sur deux indicateurs clés :
- Le Net Promoter Score (NPS), référence mondiale de la satisfaction client
- La question "Dans l'ensemble, comment évaluez-vous notre produit/service ?" sur barre de notation
Cette fonctionnalité permet aux entreprises de se situer par rapport à leur secteur, d'identifier leurs forces et de détecter rapidement les axes d'amélioration prioritaires.
Des compteurs intelligents pour des cas d'usage illimités
L'ajout d'opérations mathématiques sur les compteurs (addition, soustraction, multiplication, division) ouvre de nouvelles perspectives :
- Quiz complexes avec calculs de scores sophistiqués
- Configurateurs de produits avec estimation de prix en temps réel
- Intégration e-commerce : la valeur des compteurs peut être restituée directement dans une question Stripe pour finaliser un achat
Cette innovation transforme Drag'n Survey en un outil polyvalent, bien au-delà de la simple collecte de feedbacks.
L'IA au service de vos analyses : des insights actionnables en un clic
La fonctionnalité la plus attendue arrive enfin : l'analyse automatique par intelligence artificielle.
Notre IA analyse l'intégralité de vos données collectées - cases à cocher comme champs libres - et génère automatiquement :
- Une analyse temporelle révélant l'évolution des tendances
- Des points d'attention identifiant les signaux faibles
- Des points négatifs nécessitant une action immédiate
- Des axes d'amélioration concrets et priorisés
- Un résumé global synthétisant l'essentiel en quelques lignes
"L'IA ne remplace pas l'analyse humaine, elle la démultiplie", précise Roman Stec. "En quelques secondes, nos utilisateurs obtiennent une vision synthétique qui leur aurait pris des heures à construire manuellement. Ils peuvent ainsi se concentrer sur l'essentiel : prendre les bonnes décisions."
Carnet d'adresses enrichi : une vision 360° de vos répondants
L'enrichissement du carnet d'adresses permet désormais d'ajouter des données personnalisées qui s'injectent automatiquement dans la fiche répondant. Cette fonctionnalité offre un suivi personnalisé et facilite la segmentation pour des analyses encore plus fines.
Drag'n Survey : bien plus qu'un outil d'enquêtes
Avec ces innovations, Drag'n Survey dépasse le cadre traditionnel des plateformes d'enquêtes pour devenir un outil stratégique de collecte, d'analyse et d'activation de données. L'alliance de l'interconnexion native et de l'intelligence artificielle permet aux organisations de toutes tailles de transformer leurs feedbacks en actions concrètes, rapidement et efficacement.
À propos de Drag'n Survey
Drag'n Survey est une solution SaaS française qui permet de concevoir, diffuser et analyser des enquêtes en ligne facilement et efficacement. Leader sur le marché français, la plateforme compte aujourd'hui plus de 500 000 utilisateurs actifs. Avec une interface intuitive et des fonctionnalités puissantes, Drag'n Survey accompagne des milliers d'organisations dans leurs projets d'écoute, de satisfaction et d'études de marché.
En combinant interconnexion native et intelligence artificielle, Drag'n Survey réaffirme sa mission : permettre à chaque organisation de transformer ses données d'enquêtes en décisions éclairées.
Pour en savoir plus sur ces innovations ou découvrir Drag'n Survey, rendez-vous sur notre site : www.dragnsurvey.com
Votre voix, vos données, vos décisions. Avec Drag'n Survey, connectez vos insights au monde.
Communiqué publié par Stec Florian
Published on 23/10/2025 à 15:41 sur 24presse.com
Stec Florian
Drag'n Survey
www.dragnsurvey.com
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Stec Florian
Drag'n Survey
Website
www.dragnsurvey.com
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "mediasmarketing"
Drag'n Survey annonce une vague d'innovations majeures :...Publié le 23/10/2025 à 15:41 Etude : 'Alimentation Fonctionnelle 2025 : Comprendre, s...Publié le 08/10/2025 à 16:12 Etude : 'Bornes de recharge électrique : Perceptions, c...Publié le 08/09/2025 à 14:46 L’agence Nitidis reconduite pour former les Armées à...Publié le 10/07/2025 à 13:24 Étude : 'Déstructuration des Repas 2025 : Saisir les o...Publié le 13/05/2025 à 17:48 Etude : 'Restauration Hors Domicile 2024 - Quelles sont ...Publié le 28/04/2025 à 13:12 Etude : 'Emballage Responsable dans l’Hygiène-beauté...Publié le 17/03/2025 à 15:36 L’agence Nitidis lance Mediatraining.info : sa marque ...Publié le 14/11/2024 à 13:44 Lancement du magazine "Idéal Investisseur", le bimestri...Publié le 08/11/2024 à 11:55 Bookizer.com : nouvel outil de création de revue de pr...Publié le 26/03/2024 à 18:16