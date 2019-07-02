24 | Communiqué de presse
Etude : 'Bornes de recharge électrique : Perceptions, comportements et aspirations des Français' - 3ème édition
Published on 08/09/2025 à 14:46
Après deux premières éditions réalisées en 2023 et 2024, cette 3ème édition de l’étude Bornes de recharge électrique offre une lecture dynamique de l’évolution du marché des bornes de recharge électriques, en mesurant à la fois la continuité et les ruptures constatées d’une année sur l’autre. Elle s’adresse à l’ensemble des acteurs du marché français souhaitant ajuster leur modèle économique, leur stratégie marketing ou leur programme d’innovation.
L’édition 2025 se déroule dans un contexte marqué par une conjoncture énergétique plus complexe : volatilité des prix de l'électricité, nouvelles réglementations liées à la réduction des émissions de CO2 et montée en puissance de politiques publiques encourageant la mobilité propre (notamment à travers les ZFE - Zones à Faibles Émissions - et le plan gouvernemental visant à densifier les infrastructures de recharge). Par ailleurs, l’émergence de nouvelles technologies (bornes ultra-rapides, solutions d’authentification Plug & Charge, recharge bidirectionnelle, etc.) et la concurrence grandissante entre opérateurs façonnent fortement le marché.
En dépit d’éventuelles contraintes à court terme (coûts d’installation, tensions sur les approvisionnements, évolutions réglementaires accélérées) et une année 2024 en deça des espérances en termes de ventes de véhicules, le parc inévitablement en progression suscitera une demande accrue de bornes de recharge - qu'il s’agisse d’usages à domicile, sur le lieu de travail ou dans l'espace public - en traînant une diversification rapide des solutions (différents formats, écosystèmes de service, tarifications).
Dans ce contexte concurrentiel, la compréhension des attentes et freins des utilisateurs devient un levier décisif : localisation, vitesse de recharge, services associés, applications mobiles, gestion des pics de consommation, optimisations tarifaires et questions de transition énergétique sont au coeur des préoccupations. Le marketing BtoC (ou B to BtoC) appliqué aux bornes de recharge s’avère donc stratégique, combinant travail sur l'image de marque, distribution multicanale, argumentaire commercial adapté et offres calibrées pour des segments de clientèle de plus en plus diversifiés.
Cette nouvelle étude se propose d'apporter un éclairage approfondi sur l’ensemble de ces sujets, tout en intégrant les dynamiques propres à l’année 2025 : renforcement des politiques d’électrification, évolution des prix de l’énergie, maturation des technologies et des business models. Elle s’adresse à tous : fabricants et fournisseurs de bornes, constructeurs automobiles, opérateurs de réseaux, fournisseurs d’énergie, gestionnaires d’infrastructures de transport, acteurs de la distribution et des services, collectivités, entreprises de l’immobilier, de la construction et de la mobilité électrique, prestataires de services automobiles ou encore investisseurs.
Etude "Bornes de recharge électrique : Perceptions, comportements et aspirations des Français - 3ème édition" réalisée par ARCANE Research auprès de 2 002 Français âgés de 18 à 79 ans utilisateurs d’un véhicule électrique (VE) ou d’un Véhicule Hybride Rechargeable (VHR) ou qui envisagent de le devenir au cours des 12 prochains mois interrogés par Internet entre le 22 mai et le 30 juin 2025.
À propos d'Arcane Research
Arcane Research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives, expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles.
Plus d'informations : www.arcane-research.com
Derniers communiqués de presse de la catégorie "mediasmarketing"
