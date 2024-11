mediasmarketing







Idéal Investisseur, magazine bimestriel dédié à l’investissement et à l’entrepreneuriat, fait son entrée dans les kiosques le 7 novembre.

Fort de six années d’édition en ligne et d’une communauté croissante d’investisseurs et d’entrepreneurs débutants ou confirmés, Idéal Investisseur propose désormais un format print qui explore les tendances et opportunités d’investissement.

Ce lancement est une réponse directe aux demandes récurrentes des lecteurs du magazine sur le web.





Premier numéro : une rencontre exclusive et des analyses de fond



Chaque numéro d’Idéal Investisseur est une invitation à sortir des sentiers battus pour découvrir des secteurs à fort potentiel, des trajectoires inspirantes et des pistes originales. L’ambition ? Offrir une lecture enrichissante, sans jargon ni surcharge d’informations, et accompagner les lecteurs dans un monde où les solutions de placements évoluent sans cesse.

Idéal Investisseur a choisi d’ouvrir son premier numéro avec une interview exclusive d’Éric Larchevêque, entrepreneur emblématique et figure publique de l’investissement en France. Connu pour sa participation à l’émission "Qui veut être mon associé" sur M6 et fondateur d’une des premières licornes françaises, Éric Larchevêque partage dans cet entretien sa vision unique sur l’investissement et l’entrepreneuriat.





Le grand dossier : l’IA dans la santé



Le grand dossier du premier numéro est dédié à un secteur en pleine effervescence : l’intelligence artificielle appliquée à la santé. Comment les innovations en IA révolutionnent- elles le secteur médical ? Quels enjeux et opportunités pour les investisseurs ? Ce dossier propose une analyse fouillée des acteurs, des projets prometteurs et des perspectives d’évolution dans ce domaine clé.





Un contenu diversifié pour des lecteurs curieux et passionnés



Idéal Investisseur se distingue par la diversité de son contenu. Chaque numéro traite de sujets d’actualité variés et complémentaires : immobilier, bourse, investissement responsable, private equity, cryptomonnaies, crowdfunding, business, podcasts et médias... Une section lifestyle vient enrichir l’expérience de lecture en offrant une ouverture sur l’art de vivre et des lieux propices à la détente.





Au sommaire du premier numéro :



- Grande Interview : Éric Larchevêque

- Immobilier : Comment profiter des travaux ? - Tribune : le casse-tête de l’URSSAF en location meublée

- Placements : 7 SCPI résilientes - Les Fintechs à la conquête du grand public - Comment investir dans l’or

- Dossier : l’IA dans la santé

- Finance : Produits structurés : faut-il investir ? - Bourse : les stratégies de 4 gérants - Les ETF : favoris des jeunes

- Médias : Interview de Matthieu Stefani sur ses podcasts et son parcours d’entrepreneur

- Investissement responsable : La nouvelle génération d’investisseurs émerge - Décryptage du nouveau label ISR

- Non coté : Les fonds non cotés arrivent en assurance-vie et PER - Art : Matis rend les chefs d’œuvres accessibles

- Cryptos : êtes-vous en règle avec le fisc ?

- Business : Chinese Business Club : au cœur du premier réseau d'affaires de France - Comment se vendre sur Linkedin ? - Slow entrepreneuriat : ralentir pour mieux construire

- Lifestyle : Escapade en Alsace

À propos d’Idéal Investisseur



Créé en ligne en 2019 par Caroline Courvoisier et édité par Brisbane Média, société de presse indépendante, Idéal Investisseur est un magazine bimestriel. Conçu par une équipe d’experts passionnés, il propose une vision originale des possibilités d’investissement et des projets entrepreneuriaux d’aujourd’hui.



https://www.ideal-investisseur.fr





Informations pratiques :



Titre : Idéal Investisseur

Périodicité : Bimestriel

Date de sortie du premier numéro : 7 novembre 2024

Disponible en kiosque et sur abonnement