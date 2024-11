culture

Trois jours de festival et 47 films pour raconter le monde

L'édition 2024 du Festival international du film documentaire Golden Tree s'est ouverte jeudi 7 novembre avec la projection au Club de l'Etoile du film de Ashley Sabin et David Redmon "Kim’s video".



Durant trois jours, les projections se sont répartis entre le Grand Rex et l'B&B Hôtel Paris 17 Batignolles sous les yeux du jury présidé par le producteur français Nicolas Deschamps et composé de la réalisatrice indienne Deepika Suseelan, du producteur coréen Bae Yoonho, de la réalisatrice congolaise Monique Mbeka et de Marc Obéron, fondateur du festival Cinema For Change.

Au programme, figuraient notamment "LAGUNARIA" du réalisateur italien Giovanni Pellegrini, "Guranay" du réalisateur chinois A Gu, "Rites sacrificiels du feu", de DaoLongjiang, "De loin, chaque chaîne de montagnes est bleue" du réalisateur brésilien Neto Borges et "Maryam" de la réalisatrice iranienne Elnaz Zhalehchin.



Selon le réalisateur et scénariste Frédéric Auburtin, invité d’honneur du festival : "Ce 8th GTDFF a le mérite de faire découvrir et mettre en avant le travail de cinéastes passionnés et passionnants. Grâce à une narration réinventée et de nouveaux talents inspirés, l’émotion traverse avec bonheur le pont entre fiction et documentaire".





Entre racines et passerelles



Le 8ème Festival international du film documentaire Golden Tree avait pour thématique "Racine de la culture - Pont", avec l'ambition d'explorer les singularités propres à l'identité de chaque groupe humain tout en célébrant les échanges constants entre les différentes cultures et civilisations.



"Golden Tree vise à enregistrer et à révéler les racines culturelles des différentes nations à travers les caméras tenues par les cinéastes, à renforcer la compréhension et le respect mutuels et à construire une plate-forme pour communication et coopération entre documentaristes", déclare Wang Libin, Président du festival.







Nicolas Deschamps, Zaynê Akyol, Arshia Shakiba et Marc Obéron



Le palmarès

Le jury a dévoilé le palmarès de la 8ème édition du Festival international du film documentaire Golden Tree lors de la soirée de clôture, qui s'est tenue le 9 novembre au Club de l'Etoile. Les lauréats sont :

Golden Tree Award : "Rojek", de Zaynê Akyol (Canada)

Meilleur long métrage documentaire : "Alone", de Jafar Najafi (Iran)

Meilleur moyen métrage documentaire : "Maryam", de Elnaz Zhalehchin (Iran)

Meilleur court métrage documentaire : "Will You Look at Me", de Shuli Huang (Chine)

Meilleur réalisateur : "Les Chenilles", de Michelle et Noel Keserwany (France)

Meilleure photographie : "Rojek", de Zaynê Akyol (Canada)



Par ailleurs, un comité de sélection composé de Dalil Belkhoudir, Laurence Koe, Irina Khangoshvili, Priscilla Frey, et Carlos Sargedas a sélectionné les trois meilleurs projets dans le cadre du Golden Tree International Documentary Film Festival :

1. "The Naked Truth", de Yessica Hurtado Martinez (Spain)

2. "Living in China", de Qin Xiaoyue (Chine)

3. "Ni A Yong", de Gao Longjiang (Chine)



Enfin, deux projets ont reçu une mention spéciale :

1 "Come On! Girls!", de Liu Yitong (Chine)

2 "More than Statistics", de Borislav Banjac (Bosnie Herzégovine)



Le jury et les lauréats de la 8ème édition du

Festival international du film documentaire Golden Tree

A propos du GTIDFF - "Des nations limitées, une culture sans fin"

Fondé en 2016, le Festival international du film documentaire Golden Tree (GTIDFF), se tient chaque année alternativement à Paris et Franquefort. Il vise à mettre en lumière des réalités humaines enracinées dans leur terre comme dans leur époque, en utilisant l'objectif de la caméra comme un révélateur des singularités culturelles, afin de favoriser les échanges et l'apprentissage mutuel.

Avec le soutien d'experts et d'universitaires du monde entier le GTIDFF est devenu, via l'organisation d'expositions, de spectacles, de forums et le développement de dispositifs d'investissements et d'échanges, le pont reliant l'industrie du film documentaire orientale et occidentale.

Par ailleurs, le GTIDFF s'efforce de fournir une plate-forme de communication et d'échange entre réalisateurs et producteurs du monde entier afin de promouvoir l’innovation et le développement de l’industrie mondiale du documentaire.



Plus d'informations : www.goldentreefestival.com